Российский тяжелоатлет Чен временно отстранен из-за допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение временно отстранить от соревнований российского спортсмена Олега Чена по подозрению в употреблении допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

На данный момент проводится расследование в отношении Чена. В случае, если по его итогам будет установлена непричастность российского тяжелоатлета в нарушении антидопинговых правил, то IWF опубликует свое решение на официальном сайте. В ходе расследования дела дополнительных комментариев в организации давать не будут.

29-летний Чен является чемпионом Европы 2013 и 2014 годов, а также трехкратным серебряным призером мировых первенств.