Экс-чемпион мира по боксу Дрозд завершил спортивную карьеру

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает ТАСС со ссылкой на страницу спортсмена в инстаграме.

«У меня сегодня очень важный день. Я принял очень важное для себя решение. Я, Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу, официально заявляю о завершении своей спортивной карьеры», — написал Дрозд.

В активе 38-летнего Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.