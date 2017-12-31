Сборная Чехии обыграла Швейцарию в матче молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная Чехии обыграла Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 6:3, сообщает ТАСС.

В составе победителей шайбы забросили Якуб Лауко, Мартин Нечас, Кристиан Рейхель и Мартин Каут. У швейцарцев отличились Кен Джагер, Дарио Рорбах и Элиа Рива.

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Чехи набрали девять очков после четырех встреч и временно возглавили таблицу группы В. У Швейцарии три очка после четырех матчей.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира.

Швейцария — Чехия — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

0:1 — Лауко (Хитил, Куровский) — 02:38

1:1 — Джагер (Курашев, Миранда) — 02:51

1:2 — Нечас (Гаек, Каут) — 11:07 (4х5)

1:3 — Рейхель (Павлик) — 22:11

2:3 — Рорбах — 22:20

3:3 — Рива (Хайм, Ле Культ) — 23:55 (5х4)

3:4 — Каут (Нечас, Михнач) — 28:38 (4х5)

3:5 — Куровский (Кодитек) — 47:46

3:6 — Рейхель (Куровский) — 57:40