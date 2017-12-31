Сборная Чехии обыграла Швейцарию в матче молодежного чемпионата мира
Молодежная сборная Чехии обыграла Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 6:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Якуб Лауко, Мартин Нечас, Кристиан Рейхель и Мартин Каут. У швейцарцев отличились Кен Джагер, Дарио Рорбах и Элиа Рива.
Чехи набрали девять очков после четырех встреч и временно возглавили таблицу группы В. У Швейцарии три очка после четырех матчей.
Хоккей. Молодежный чемпионат мира.
Швейцария — Чехия — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
0:1 — Лауко (Хитил, Куровский) — 02:38
1:1 — Джагер (Курашев, Миранда) — 02:51
1:2 — Нечас (Гаек, Каут) — 11:07 (4х5)
1:3 — Рейхель (Павлик) — 22:11
2:3 — Рорбах — 22:20
3:3 — Рива (Хайм, Ле Культ) — 23:55 (5х4)
3:4 — Каут (Нечас, Михнач) — 28:38 (4х5)
3:5 — Куровский (Кодитек) — 47:46
3:6 — Рейхель (Куровский) — 57:40