Боец Нурмагомедов отметил сильные стороны Барбозы

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что его будущий соперник бразилец Эдсон Барбоза опасен хорошим передвижением. Слова спортсмена передает ТАСС.

«Барбоза опасен хорошим передвижением, он также очень хорошо бьет ногами, у него большой опыт в муай-тай и кикбоксинге.

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Это очень непростой соперник, ну а мое преимущество в борьбе, здесь нечего скрывать. Моя борьба, мой прессинг — это то, над нейтрализацией чего он работает. А я работаю над тем, чтобы блокировать его удары ногами и навязывать свой бой», — сказал Нурмагомедов.

Поединок состоится в ночь с 30 на 31 декабря по Москве.

Ранее состоялась процедура взвешивания бойцов перед боем.