Сборная России по хоккею одержала первую победу на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею одержала первую победу над командой Швейцарии в рамках второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает ТАСС.

Голами в составе победителей отметились Владислав Семин, Клим Костин, Артур Каюмов, Георгий Иванов и Виталий Абрамов. Две шайбы были заброшены на последней минуте матча.

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У швейцарцев голы на счету Марко Миранды и Кена Егера.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре россияне проиграли сверстникам из Чехии со счетом 4:5.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира

Россия — Швейцария — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

1:0 – Семин (Абрамов, Соколов) – 10:21 (5x4)

1:1 – Миранда (Курашев, Майяр) – 20:09

2:1 – Костин (Свечников, Семин) – 38:16

2:2 – Егер (Хайм, Зигрист) – 42:10

3:2 – Каюмов (Костин) – 51:02

4:2 – Иванов (Свечников) – 58:18

5:2 – Абрамов – 58:31 (en)