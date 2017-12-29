Сборная России по хоккею одержала первую победу на молодежном чемпионате мира

Сборная России сыграет во втором туре молодежного чемпионата мира 2018.worldjunior.hockey

Сборная России по хоккею одержала первую победу над командой Швейцарии в рамках второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает ТАСС.

Голами в составе победителей отметились Владислав Семин, Клим Костин, Артур Каюмов, Георгий Иванов и Виталий Абрамов. Две шайбы были заброшены на последней минуте матча.

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У швейцарцев голы на счету Марко Миранды и Кена Егера.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре россияне проиграли сверстникам из Чехии со счетом 4:5.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира
Россия — Швейцария — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
1:0 – Семин (Абрамов, Соколов) – 10:21 (5x4)
1:1 – Миранда (Курашев, Майяр) – 20:09
2:1 – Костин (Свечников, Семин) – 38:16
2:2 – Егер (Хайм, Зигрист) – 42:10
3:2 – Каюмов (Костин) – 51:02
4:2 – Иванов (Свечников) – 58:18
5:2 – Абрамов – 58:31 (en)