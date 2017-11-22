Скелетонисты Третьяков и Никитина лишены медалей Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину, сообщает ТАСС.

Третьяков завоевал на Играх-2014 золотую награду, а Никитина стала бронзовым призером. Спортсмены пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

Аннулированы результаты Олимпиады в Сочи скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылицыной. Они также лишены права выступать на Олимпийских играх.