В Москве ограничат движение из-за матча ЦСКА в Лиге чемпионов

Движение автотранспорта в Северном административном округе (САО) столицы будет ограничено 22 ноября из-за проведения матча пятого тура группового этапа между московским ЦСКА и лиссабонской «Бенфикой».

«В среду, 22 ноября, с 18:00 до 23:00 движение транспортных средств будет ограничено на участке проезда Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы», — приводит слова представителя пресс-службы столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции «Интерфакс».

Матч ЦСКА — «Бенфика» начнется в 20.00 мск.