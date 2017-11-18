Международная лыжная федерация вынесет решение по российским спортсменам 23 ноября

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 ноября сообщит о статусе дел шести российских лыжников, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх, сообщает RT.

Отмечается, что после получения мотивировочной части решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой FIS предпримет все необходимые шаги, чтобы предоставить отстраненным спортсменам право на надлежащий судебный процесс.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала сроки решения по делу российских лыжников.