Отстраненный лыжник Легков рассказал об отношении комиссии МОК к российским спортсменам

Александр Легков РИА Новости

Российский лыжник Александр Легков, пожизненно отстраненный от соревнований, рассказал, как реагировала комиссия Международного олимпийского комитета на его выступление. Слова спортсмена цитирует RT.

«Если они смотрят на все это и не видят, не слышат нас, не пытаются вникнуть в то, что мы говорим, не может не складываться впечатление, что это давление на страну. Мы делаем какие-то вещи, а они не прощают, пытаются любым способом ответить нам. Разбираться со спортсменами — самое простое, потому что они пешки — как конкретно в этой истории, так и в большой игре. Мы ничем не защищены. Разумеется, Федерация лыжных гонок России и Министерство спорта делают все возможное, чтобы мы вышли из ситуации с высоко поднятой головой, но пока все сталкиваются с трудностями», — сказал Легков.

Ранее Легков рассказал, что лидерам сборной бессмысленно принимать допинг.