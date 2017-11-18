Отстраненный лыжник Легков: лидерам сборной бессмысленно употреблять допинг

Российский лыжник Александр Легков, который был пожизненно отстранен от Олимпиад, рассказал, что пытался донести до комиссии на заседании комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. Слова спортсмена цитирует RT.

«Каждый из нас рассказывал свою историю, в том числе я, причем повторял те же самые слова, что и раньше. И в этом есть определенный негативный момент.

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Когда ты отстаиваешь определенную позицию, это выглядит так, будто постоянно оправдываешься.

По большому счету я пытался до них донести, что мы постоянно находимся на сборах, путешествуем, выигрываем этапы и медали на этапах Кубка мира, и нет никакого смысла приезжать в Россию за неделю до Олимпийских игр и начинать употреблять этот коктейль или полоскать во рту. Зачем этим заниматься, вникать во все это и рисковать, если ты приезжаешь одним из лидеров?!» — сказал Легков.

Ранее тренер Легкова Маркус Крамер рассказал об эмоциональном состоянии своего подопечного.