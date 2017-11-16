Мутко: у WADA нет призывов отстранить Россию от участия в Паралимпиаде

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не выступает с требованием недопуска сборной России к участию в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Если перед Паралимпидой-2016 в Рио-де-Жанейро они требовали отстранения российской команды, то теперь подобных призывов нет. Значит, все-таки есть движение вперед», — цитирует Мутко ТАСС.

Ранее Мутко заявил, что не ожидал другого решения WADA по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА).