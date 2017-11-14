Азмун: иранские болельщики останутся под впечатлением от русской культуры

Нападающий казанского «Рубина» и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун призвал иранских болельщиков посетить Россию на чемпионате мира 2018 года. Слова Азмуна приводит RT.

«Очень бы хотел, чтобы иранские болельщики приехали и познакомились с Россией. Уверен, многие останутся под впечатлением от русской культуры и местных обычаев в регионах, а также доброжелательности людей. Ну и конечно же, в России потрясающие по красоте города.

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Не каждому футболисту удается сыграть на чемпионате мира. Квалификация в финальную часть турнира — уже большое достижение. Главная цель лично для меня — постараться приложить все усилия для выхода национальной команды из группы», — сказал Азмун.

Сборная Ирана напрямую вышла в финальный раунд чемпионата мира — 2018. Турнир пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.