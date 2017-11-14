Каррера: теперь буду болеть за сборную России на чемпионате мира — 2018

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о неудаче сборной Италии по футболу, которой не удалось выйти в финальный раунд чемпионата мира — 2018. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Это провал системы национального футбола. Сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы понять причины, которые привели к такому печальному результату — впервые за последние 60 лет Италии не будет на чемпионате мира. Необходимо сделать выводы и начинать работать.

Реклама

В чем причины? Одна из них — слишком мало итальянских футболистов получают шанс в хороших клубах. Я это понимал, работая еще в сборной, когда очень много ездил по стране, просматривая молодежь. Чтобы выступать на высочайшем уровне, в том числе, на мировом первенстве, нужно получать опыт в классных командах.

Теперь однозначно буду болеть за сборную России на чемпионате мира», — сказал Каррера.

Сборная Италии по футболу в стыковом матче проиграла команде Швеции по сумме двух встреч со счетом 0:1.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.