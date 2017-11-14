На матчи чемпионата мира по футболу — 2018 продано 622 тысячи билетов

Более 622 тысячи билетов было продано на первом этапе продажи билетов на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает ТАСС.

Первый этап продаж проходил в рамках случайной жеребьевки. 57% купленных билетов досталось российским болельщикам, а 43% — иностранцам.

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Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года. Он будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки с 5 декабря по 31 января и период продаж в порядке живой очереди с 13 марта по 3 апреля 2018 года.

После завершения четырех этапов откроются продажи «в последний момент», где билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года — в день финала чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.