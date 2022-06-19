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Второй матч финала: «Колорадо» принимает «Тампу». LIVE

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 2-й матч. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». ОНЛАЙН

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Арттури Лехконен (слева) из «Колорадо» и Михаил Сергачев из «Тампы»

Арттури Лехконен (слева) из «Колорадо» и Михаил Сергачев из «Тампы»

Официальный сайт НХЛ
Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли выигравший первую встречу в овертайме «Колорадо Эвеланш» принимает на своем льду действующего чемпиона «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 2-й матч
Матч не начался
19 июня 03:00
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Стадион «Болл-Арена», Денвер
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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02:45

Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли-2022 «Колорадо Эвеланш» на своем льду принимает действующего чемпиона «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первая встреча закончилась победой денверцев в овертайме — 5:4. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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