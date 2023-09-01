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Спорт

Старт сезона КХЛ: ЦСКА с Федотовым бьется с «Ак Барсом». LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань). ОНЛАЙН

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Максим Богодвид/РИА Новости
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует матчем между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
01 сентября 19:00
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Ак Барс
Казань, Россия
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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18:35

Вот как прокомментировал это решение глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов: «Как и обещал вам ранее, что мы встретимся перед игрой и обсудим статус Ивана Федотова, поэтому сейчас я хочу заявить: команда ЦСКА подала заявку на матч и включила в нее Ивана Федотова. КХЛ приняла заявку, по базе ЦРБ заявка прошла. Поэтому Иван Федотов сегодня сыграет в матче.

Также я хочу проинформировать, что КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ, которое ущемляет конституционные права гражданина Российской Федерации на труд.

В его защиту выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и также обязала допустить Ивана до участия в соревновании, поэтому он сегодня примет участие в матче», – сказал президент КХЛ.

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Владимир Трефилов/РИА Новости
18:25

Главная новость перед стартом сегодняшней игры — дисквалифицированный Международной федерацией хоккея (IIHF) голкипер Иван Федотов попал в заявку на матч и выйдет на лед!

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
18:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию стартового матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

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