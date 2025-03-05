Спорт
Битва грандов: «ПСЖ» принимает «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов. LIVE
Tom Weller/dpa/Global Look Press
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже встречаются гранды — французский «ПСЖ» и английский «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
Матч не начался
05 марта 23:00
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
22:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.