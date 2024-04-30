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Шаг к финалу: «Реал» ведет в гостях у «Баварии» в первом полуфинале Лиги чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. Полуфинал. Первый матч. «Бавария» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

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Kai Pfaffenbach/Reuters
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов немецкая «Бавария» в Мюнхене принимает испанский «Реал Мадрид». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
Перерыв
30 апреля 22:00
Бавария
Мюнхен, Германия
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
24' Винисиус Жуниор
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен, Германия
1-й тайм

43' Мазрауи

24' Винисиус Жуниор

2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

«Бавария» сразу забрала мяч и много била, но «Реал» играл очень спокойно, а потом Кроос сделал гениальный пас, а Винисиус реализовал. И в целом мадридцы играют очень уверенно и контролируют ситуацию. Посмотрим, что будет во второй половине.

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Angelika Warmuth/Reuters
'45+1

Разыграли мадридцы, и Кроос выполнил резкую подачу, но защита выбила, и дальше прозвучал свисток на перерыв.

'45

Подача Крооса, скидка в штрафной, Родриго подбирает мяч на другой стороне штрафной, неудачно идет в обыгрыш, но Лаймер привозит еще один угловой.

'44

Вроде бы Кроос готовился бить, но ударил Родриго — в лоб выпрыгнувшему в стенке Кейну. Будет угловой.

'43

А теперь Мазрауи сзади сбил вбегавшего с мячом справа в штрафную «Баварии» Беллингема! Опаснейшая точка для «Реала». Ну а Нуссаир Мазрауи получил первую в матче желтую карточку.

'42

Долго готовилась «Бавария». В итоге Сане пробежал мимо мяча, а Кейн пробил мимо стенки во вратарский угол. Удар был очень сильный, Лунину даже пришлось прыгать, но мяч просвистел мимо створа!

'41

В очень опасной точке в правом полуфланге в 19 метрах от ворот заработала штрафной «Бавария».

'39

Ударом головой Горетцки выше ворот закончилась подача Киммиха с угла поля, но там был фол в атаке.

'38

Мазрауи пошел в обыгрыш слева от штрафной в лицевую против Родриго, и, хотя бразилец не уступил, угловой «Бавария» заработала.

'35

Угловой заработал «Мадрид». Очень неспешно пошел подавать Тони Кроос. Рюдигер чуть не допрыгнул до мяча, а вот Мануэль Нойер отлично сыграл кулаками.

'32

Мяч у испанцев уже какое-то время, но форсировать события подопечные Анчелотти точно не собираются. Да им и не нужно.

'30

Мусиала пробил в блок из штрафной гостей, подобрал отскочивший к нему обратно мяч, не стал бить сам и выкатил чуть назад Мюллеру, но и его попытку приняли на себя защитники.

'29

У Винисиуса не вышло на правом фланге оббежать Ким Мин Джэ после паса Васкеса.

'26

Сане с удовольствием падает в штрафной «Реала», но Тюрпен не увидел никакого толчка от Васкеса.

'24

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Винисиус Жуниор — 0:1! Блестящая, просто феноменальная разрезающая передача Тони Крооса, и рванувший и обогнавший защитников Винисиус уверенно пробивает мимо Нойера!

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Kai Pfaffenbach/Reuters
'21

Первый угловой заработали мадрицы. Экс-баварец Тони Кроос разыграл с Винисиусом, но бразилец подал за лицевую.

'20

Откровенно скучновато пока. 62% — владение мячом «Баварии».

'17

Первое что-то похожее на позиционную атаку от «Мадрида», однако пас Менди на Родриго не проходит.

'15

Очередной удар Мусиалы. Снова из-за штрафной, снова в небеса.

'12

Вот вроде «Бавария» владеет мячом, но все доходящие до ударов атаки — быстрые. Вот и сейчас так, но Мусиала пробил с линии штрафной после обработки выше створа.

'9

Очередной отбор «Баварии» в центре поля, и Кейн, увидевший, что Лунин далеко вышел из ворот, запустил «парашют» с центра поля. Но не попал.

'7

Перехват «Баварии» и быстрая атака. Пас Киммиха налево Сане. Тот снова вбежал в штрафную и пробил в касание — выше.

'6

«Бавария» заработала угловой. Розыгрыш, подача, ничего особенного. Но атака продолжилась, и в итоге Кейн пробил издали — в створ, но Лунин уверенно поймал в падении.

'4

После резкого старта «Баварии» на поле небольшое затишье — соперники присматриваются друг к другу.

'1

Сразу же момент у «Баварии»! Сане с передачи Мюллера левым полуфлангом ввалился с мячом в штрафную и пробил — Лунин потащил дальней ногой!

'1

Поеееееехали! Матч начался.

21:55

Встречу обслуживает французская бригада арбитров с Клеманом Тюрпеном во главе.

21:50

В национальных чемпионатах у оппонентов все довольно спокойно: «Реал» уже очень близок к чемпионству после победы в «Эль-Класико» над «Барселоной». В последнем матче Карло Анчелотти прибег к серьезной ротации, чтобы дать отдохнуть лидерам, но команда все равно победила благодаря единственному точному удару Арды Гюлера. «Бавария» же уже проиграла чемпионство и наверняка закончит на втором месте. Но даже его сохранение не выглядит важной задачей, особенно в свете борьбы за ЛЧ — последний турнир сезона, где можно выиграть трофей.

21:45

В четвертьфинале у сегодняшних соперников были тяжелые битвы с англичанами. «Бавария» с огромным трудом сломила лондонский «Арсенал» в ответной встрече (2:2, 1:0), а «королевский клуб» и вовсе выстоял против «Ман Сити» в ответной встрече (3:3, 1:1), а затем победил в серии пенальти.

21:40

А вот стартовый состав мадридского «Реала» от Карло Анчелотти:

Лунин, Васкес, Рюдигер, Менди, Начо, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

21:35

Давайте обратимся к стартовым составам. Вот кого с первых минут выставил главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель:

Нойер, Дайер, Ким Мин Джэ, Мазрауи, Лаймер, Киммих, Горецка, Мусиала, Сане, Мюллер, Кейн.

21:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов немецкая «Бавария» в Мюнхене принимает испанский «Реал Мадрид». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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