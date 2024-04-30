21:50

В национальных чемпионатах у оппонентов все довольно спокойно: «Реал» уже очень близок к чемпионству после победы в «Эль-Класико» над «Барселоной». В последнем матче Карло Анчелотти прибег к серьезной ротации, чтобы дать отдохнуть лидерам, но команда все равно победила благодаря единственному точному удару Арды Гюлера. «Бавария» же уже проиграла чемпионство и наверняка закончит на втором месте. Но даже его сохранение не выглядит важной задачей, особенно в свете борьбы за ЛЧ — последний турнир сезона, где можно выиграть трофей.