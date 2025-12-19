На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спорт

Генеральная репетиция перед Олимпиадой: Гуменник катает короткую программу на ЧР. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины, короткая программа. ОНЛАЙН
Петр Гуменник выступает с произвольной программой мужских соревнований на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Александр Вильф/РИА Новости
Участник Олимпиады Петр Гуменник представляет короткую программу на чемпионате России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:46

Восторг! Болельщики зашлись в овациях, игрушки летят на лед, а под сводами арены звучат крики: «молодец!» Действительно, очень здорово Андрей выступил под Backstreet Boys. И сам он явно доволен тем, что сделал.

16:42

Теперь Андрей Мозалев выходит.

16:42

87,52 получает Игнатов — промежуточное третье место.

16:39

Макар зажег зал своим выступлением, но вторая половина проката оказалась неудачной, плюс он сорвал каскад.

16:36

Следим за прокатом Макара Игнатова.

16:34

Итог — к сожалению, только 55,17.

16:33

Много помарок он допустил. Несколько прыжков у него оказались одинарными и двойными, плюс неудачный каскад. Всего 19,54 за технику.

16:29

Выступает Роман Савосин.

16:29

К сожалению для Мельникова, лишь 67,85 балла он получает.

16:26

Не обошелся без помарок Александр, хотя само выступление было очень зажигательным и энергичным. В том числе тройной аксель он исполнил. Но сорванный четверной лутц и неудачный каскад могут ему дорого обойтись.

16:22

Мельников начал прокат.

16:15

И вторая группа начинает разминку. Александр Мельников, Роман Савосин, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Артур Даниелян и Артем Ковалев.

16:14

90,77 — промежуточное второе место.

16:12

Даже несмотря на ошибку, по технике Глеб обошел Ветлугина! Ждем итоговую оценку.

16:09

Глеб Лутфуллин на льду.

16:08

72,93 получает Самсонова. Самая низкая оценка пока что.

16:05

Сам Даниил явно недоволен своим выступлением. Неудачные первые два элемента он выполнил. Потом стабилизировался, но уверенность, как будто, потерял.

16:02

Ждем выступления Даниила Самсонова.

16:02

85,31! Пока второй результат у Сарновского.

16:00

Классное и энергичное выступление от Никиты под песню Still Loving You! Сорвал он приземление на первом прыжке, но в остальном — очень хорошо.

15:57

Никита Сарновский начинает выступление.

15:56

Тем не менее, 77,68. Не будь этих помарок, оценка была бы еще выше.

15:53

Два прыжка в самом начале сорвал Семен, в том числе тройной аксель... Удержался на ногах, но приземлить чисто не удалось.

15:50

Очередь Семена Соловьева.

15:49

77,42 балла получает Черипка. Конечно, Ветлугин сходу поднял планку очень высоко.

15:47

Чистый и аккуратный прокат исполнил Дамир. По технической оценке он не дотянул до Ветлугина. Ждем решения судей.

15:44

Дамир Черипка выступает.

15:41

Очень классный и чистый прокат! Прекрасный старт прокатов от Матвея! Оценка — 92,76. Небольшое снижение он получил за каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Но в целом, здорово он выступил!

15:38

Ветлугин на льду, его саундтрек — знаменитая песня «Как молоды мы были».

15:30

Выходит на разминку первая группа — Матвей Ветлугин, Дамир Черипка, Семен Соловьев, Никита Сарновский, Даниил Самсонов и Глеб Лутфуллин.

15:20

Начало запланировано на 15:30 мск.

15:15

Добрый день, уважаемые читатели! Следим за короткой программой у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию!

