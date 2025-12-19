Генеральная репетиция перед Олимпиадой: Гуменник катает короткую программу на ЧР. LIVE

Восторг! Болельщики зашлись в овациях, игрушки летят на лед, а под сводами арены звучат крики: «молодец!» Действительно, очень здорово Андрей выступил под Backstreet Boys. И сам он явно доволен тем, что сделал.
Макар зажег зал своим выступлением, но вторая половина проката оказалась неудачной, плюс он сорвал каскад.
Много помарок он допустил. Несколько прыжков у него оказались одинарными и двойными, плюс неудачный каскад. Всего 19,54 за технику.
Не обошелся без помарок Александр, хотя само выступление было очень зажигательным и энергичным. В том числе тройной аксель он исполнил. Но сорванный четверной лутц и неудачный каскад могут ему дорого обойтись.
И вторая группа начинает разминку. Александр Мельников, Роман Савосин, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Артур Даниелян и Артем Ковалев.
Сам Даниил явно недоволен своим выступлением. Неудачные первые два элемента он выполнил. Потом стабилизировался, но уверенность, как будто, потерял.
Классное и энергичное выступление от Никиты под песню Still Loving You! Сорвал он приземление на первом прыжке, но в остальном — очень хорошо.
Два прыжка в самом начале сорвал Семен, в том числе тройной аксель... Удержался на ногах, но приземлить чисто не удалось.
Чистый и аккуратный прокат исполнил Дамир. По технической оценке он не дотянул до Ветлугина. Ждем решения судей.
Очень классный и чистый прокат! Прекрасный старт прокатов от Матвея! Оценка — 92,76. Небольшое снижение он получил за каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Но в целом, здорово он выступил!
Выходит на разминку первая группа — Матвей Ветлугин, Дамир Черипка, Семен Соловьев, Никита Сарновский, Даниил Самсонов и Глеб Лутфуллин.