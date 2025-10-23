Восстание из пепла: Медведев идет за вторым титулом подряд. LIVE

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В матче второго круга турнира АТР 500 в Вене россиянин Даниил Медведев, занимающий 14-ю строчку мирового рейтинга, встречается с Корентеном Муте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
16:00

Все еще задерживается старт игры, ждем начала.

15:20

Совсем скоро игроки выйдут на разминку, после чего начнется матч.

14:40

Игра начнется не ранее 15:00 мск.

14:25

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго круга турнира АТР 500 в Вене россиянин Даниил Медведев, занимающий 14-ю строчку мирового рейтинга, встречается с Корентеном Муте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

