Российский тяжеловес Павлович забил доминиканца на турнире UFC в Шанхае. LIVE

Ортега попытался сделать тейк-даун, но Стерлинг легко его перехватил и бросил на настил. Теперь Алджамейн сверху и наносит удары.
Стерлинг смог сесть и начал накидывать сверху большое количество ударов! До этого момента Ортега неплохо защищался и контратаковал локтями и кулаками. Так завершился четвертый раунд!
Стерлинг занял позицию сверху. Ортега лежит на настиле и пытается наносить удары по голове соперника.
Стерлинг исполнил хороший лоу-кик, но Ортега все равно рванул вперед и нанес удар по голове! Алджамейн в ответ схватил его руками и прижал к сетке, а потом еще и сделал тейк-даун!
Ортега занял позицию в центре и пытается наступать, но пользы это не приносит. Стерлинг на легких ногах ускользает от соперника и жалит его хлесткими ударами в голову.
Стерлинг здорово поймал Ортегу за колено и нанес ему удар в голову, прежде чем тот успел отскочить!
Второй раунд завершен! Стерлинг попадал ударами по голове Ортеги, а тот продолжал промахиваться. Кажется, что Брайан очень плохо чувствует дистанцию, в отличие от своего соперника.
Ортега держится в глухой обороне, Стерлинг осторожно пытается его раскрутить обманными движениями.
Первый раунд завершен! Стерлинг выглядит собраннее и точнее, но подавляющего преимущества еще не оформил.
Ортега наносит очень мощные удары, но мимо. Стерлинг не так вкладывается, но зато попадает и почти не получает урона.
Алджамейн хорошо попал ударом справа и вовремя отскочил, чтобы не нарваться на ответную любезность.
Стерлинг начал с мощного лоу-кика! Ортега попытался ответить тем же, но эта попытка не особо впечатлила соперника.
Речь Сергея Павловича после победы:
«Приветствую Китай! Спасибо России! Дана Уайт, дай мне соперника! Я готов к войне в каждом поединке. Спасибо всем ребятам, которые тренировали меня».
Поединок завершен! Павлович нанес очень много точных ударов по голове Кортеса-Акосты — особенно преимущество стало очевидно во втором и третьем раундах.
Непонятно, как Вальдо выдержал такие попадания и не улетел в нокаут, но пару раз было близко к нокдауну.
Кортес-Акоста пытается идти в размен и провоцировать Павловича дерзкими жестами, но Сергей не идет на поводу и отвечает точным апперкотом.
Павлович здорово попал по сопернику и впечатал его в сетку! Кортес-Акоста опустил руки и начал пропускать много ударов: тяжелые попадания россиянина по голове не прошли даром.
Павлович отлично попал слева по голове Вальдо! У доминиканца образовалась сечка на переносице.
Павлович сразу принялся наносить мощнейшие лоу-кики правой ногой, и это явно беспокоит Кортеса-Акосту.
Третий раунд начался! Секунданты просят Павловича действовать агрессивнее: «Твоя игра — это жесткая игра».
Второй раунд завершен! Павловичу удалось нанести очень мощный удар справа, который слегка потряс Кортеса-Акосту. У Сергея есть небольшое преимущество по акцентированным ударам, но в остальном статистика равная.
Павлович нанес мощный удар справа в голову, и Кортес-Акоста попятился назад! Однако доминиканец смог удержаться на ногах, а россиянин не успел добить.
Вальдо сразу кинулся вперед и выбросил два мощных удара, но не попал! Павлович схватил его руками и попытался перевести в партер, но доминиканец вырвался.
Первый раунд завершен! Пока Кортес-Акоста выглядит агрессивнее: чаще выбрасывает мощные удары как руками, так и ногой. Павлович кажется зажатым, хотя и старается отвечать на каждый выпад доминиканца.
Кортес-Акоста нанес хороший лоу-кик по ноге Павловича, но россиянин ответил мощным ударом справа по голове!
Вальдо резко двинулся вперед и нанес пару ударов, но Павлович защитился и ответил своим мощным ударом.
Соперники медленно перемещаются по октагону и присматриваются друг к другу, нанося минимум ударов. Павлович занял центр октагона и потихоньку зажимает Кортеса-Акосту к сетке.