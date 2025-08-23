Российский тяжеловес Павлович забил доминиканца на турнире UFC в Шанхае. LIVE

14:22

Поединок завершен! Павлович нанес очень много точных ударов по голове Кортеса-Акосты — особенно преимущество стало очевидно во втором и третьем раундах.

Непонятно, как Вальдо выдержал такие попадания и не улетел в нокаут, но пару раз было близко к нокдауну.