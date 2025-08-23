На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спорт

Российский тяжеловес Павлович забил доминиканца на турнире UFC в Шанхае. LIVE

UFC Fight Night 257. Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста. ОНЛАЙН
Российский тяжеловес Сергей Павлович сражается с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае. Также в этот день встречаются Брайан Ортега — Алджамейн Стерлинг и Джонни Уокер — Миньян Чжан, чей бой является главным на турнире. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительных поединков основного карда.
15:05

Соперники вернулись в стойку. Ортега хорошо попадает справа!

15:04

Ортега попытался сделать тейк-даун, но Стерлинг легко его перехватил и бросил на настил. Теперь Алджамейн сверху и наносит удары.

15:04

Алджамейн внезапно пошел бороться, но Ортега вырвался и еще нанес удар по голове соперника.

15:03

Ортега начал прессинговать Стерлинга и неплохо попал справа.

15:02

Начался пятый раунд!

15:01

Стерлинг смог сесть и начал накидывать сверху большое количество ударов! До этого момента Ортега неплохо защищался и контратаковал локтями и кулаками. Так завершился четвертый раунд!

15:00

Стерлинг занял позицию сверху. Ортега лежит на настиле и пытается наносить удары по голове соперника.

14:59

Стерлинг исполнил хороший лоу-кик, но Ортега все равно рванул вперед и нанес удар по голове! Алджамейн в ответ схватил его руками и прижал к сетке, а потом еще и сделал тейк-даун!

14:58

Ортега занял позицию в центре и пытается наступать, но пользы это не приносит. Стерлинг на легких ногах ускользает от соперника и жалит его хлесткими ударами в голову.

14:57

Четвертый раунд начался!

14:56

Третий раунд завершен! Стерлинг пока намного сильнее.

14:54

Стерлинг все легче и легче попадает по лицу Ортеги. Защита Брайана совсем развалилась.

14:53

Алджамейн подбил ногу Брайану, и тот упал на настил, но быстро поднялся, не дав себя добить!

14:52

Еще один мощный удар от Стерлинга прилетел справа в голову Ортеге!

14:52

Стерлинг здорово поймал Ортегу за колено и нанес ему удар в голову, прежде чем тот успел отскочить!

14:50

Третий раунд начался!

14:48

Второй раунд завершен! Стерлинг попадал ударами по голове Ортеги, а тот продолжал промахиваться. Кажется, что Брайан очень плохо чувствует дистанцию, в отличие от своего соперника.

14:47

Стерлинг хорошо попал справа по лицу Ортеги — левый глаз Брайана начал заплывать кровью.

14:46

Алджамейн пошел вперед и чуть не нарвался на встречный удар Ортеги, но тот опять промахнулся.

14:45

Ортега держится в глухой обороне, Стерлинг осторожно пытается его раскрутить обманными движениями.

14:43

Второй раунд начался!

14:42

Первый раунд завершен! Стерлинг выглядит собраннее и точнее, но подавляющего преимущества еще не оформил.

14:41

Ортега наносит очень мощные удары, но мимо. Стерлинг не так вкладывается, но зато попадает и почти не получает урона.

14:39

Алджамейн хорошо попал ударом справа и вовремя отскочил, чтобы не нарваться на ответную любезность.

14:38

Стерлинг начал с мощного лоу-кика! Ортега попытался ответить тем же, но эта попытка не особо впечатлила соперника.

14:37

Начался со-главный поединок турнира Брайан Ортега — Алджамейн Стерлинг!

14:24

Речь Сергея Павловича после победы:

«Приветствую Китай! Спасибо России! Дана Уайт, дай мне соперника! Я готов к войне в каждом поединке. Спасибо всем ребятам, которые тренировали меня».

14:23

Сергей Павлович одержал победу единогласным решением судей! Счет — 30-27, 29-28, 29-28.

14:22

Поединок завершен! Павлович нанес очень много точных ударов по голове Кортеса-Акосты — особенно преимущество стало очевидно во втором и третьем раундах.

Непонятно, как Вальдо выдержал такие попадания и не улетел в нокаут, но пару раз было близко к нокдауну.

14:20

Кортес-Акоста пытается идти в размен и провоцировать Павловича дерзкими жестами, но Сергей не идет на поводу и отвечает точным апперкотом.

14:19

Павлович здорово попал по сопернику и впечатал его в сетку! Кортес-Акоста опустил руки и начал пропускать много ударов: тяжелые попадания россиянина по голове не прошли даром.

14:19

Сергей схватил доминиканца и прижал его к сетке, показав свою борьбу, но быстро отпустил.

14:18

Павлович отлично попал слева по голове Вальдо! У доминиканца образовалась сечка на переносице.

14:17

Россиянин вложился в два мощных удара справа, и Вальдо опять начал убегать.

14:17

Павлович сразу принялся наносить мощнейшие лоу-кики правой ногой, и это явно беспокоит Кортеса-Акосту.

14:16

Третий раунд начался! Секунданты просят Павловича действовать агрессивнее: «Твоя игра — это жесткая игра».

14:14

Второй раунд завершен! Павловичу удалось нанести очень мощный удар справа, который слегка потряс Кортеса-Акосту. У Сергея есть небольшое преимущество по акцентированным ударам, но в остальном статистика равная.

14:14

Сергей случайно нанес удар ниже пояса Кортесу-Акосте. Соперники пожали руки — все в порядке.

14:13

Павлович нанес два удара справа и задел Вальдо, но не сильно.

14:12

Павлович начал наносить лоу-кики по левой ноге Кортеса-Акосты.

14:11

Павлович нанес мощный удар справа в голову, и Кортес-Акоста попятился назад! Однако доминиканец смог удержаться на ногах, а россиянин не успел добить.

14:10

Вальдо сразу кинулся вперед и выбросил два мощных удара, но не попал! Павлович схватил его руками и попытался перевести в партер, но доминиканец вырвался.

14:10

Второй раунд начался!

14:08

Первый раунд завершен! Пока Кортес-Акоста выглядит агрессивнее: чаще выбрасывает мощные удары как руками, так и ногой. Павлович кажется зажатым, хотя и старается отвечать на каждый выпад доминиканца.

14:07

Кортес-Акоста нанес хороший лоу-кик по ноге Павловича, но россиянин ответил мощным ударом справа по голове!

14:06

Соперники устроили короткий размен мощными ударами. Публика резко закричала на эмоциях.

14:05

Вальдо резко двинулся вперед и нанес пару ударов, но Павлович защитился и ответил своим мощным ударом.

14:05

Соперники медленно перемещаются по октагону и присматриваются друг к другу, нанося минимум ударов. Павлович занял центр октагона и потихоньку зажимает Кортеса-Акосту к сетке.

14:03

Поединок начался!

14:02

Павлович и Кортес-Акоста появились в октагоне!

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Сегодня на турнире UFC Fight Night 257 российский тяжеловес Сергей Павлович сражается с Вальдо Кортес-Акостой.

