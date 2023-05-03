Сломить мощное сопротивление: Хачанов бьется с Алькарасом на «Мастерсе». LIVE

15:0. Немного непонятно, что произошло, сначала показали, что двойная, но потом Карен взял челлендж, и решение было изменено.
Время матча традиционно для тенниса сдвигается на пять минут, пока теннисисты разминаются в подтрибунном помещении.
Между собой теннисисты играли дважды, и оба раза Алькарас оказывался сильнее Хачанова. Оба раза были в прошлом сезоне, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Карлос победил со счетом 6:1, 6:4, 6:4, а в четвертьфинале турнира в Гамбурге он и вовсе разгромил Карена — 6:0, 6:2.