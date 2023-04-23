Второй финал подряд: Рублев играет с Лайовичем за трофей в Баня-Луке. LIVE

Лайович берет гейм и сет, очень уверенная игра от серба в первом сете приносит ему весьма заслуженную победу в первой партии. Андрею нужно что-то менять.
Ошибается Рублев, мажет в сетку. И Лайович первым делает брейк в этом матче, 3:1 в первом сете.
Меньше. Очень агрессивный теннис от Лайовича, загоняет он Рублева, который ошибается по длине.
Меньше. Долгий розыгрыш заканчивается перестрелкой на задней линии, снова ошибка от Рублева — мяч в сетку.
15:0. Очень размашисто играют теннисисты, и это приводит к ошибке Лайовича — аут по задней линии.
Лайович таки забирает гейм на своей подаче после проигранных трех стартовых очков. 1:0 в его пользу в первом сете.
На корте уже теннисисты, сделаны все приветствия, традиционные фотографии, начинается разминка.
По традиции начало матча немного сдвигается, а пока скажем, что именно Лайович на стадии четвертьфинала выбил с турнира первую ракетку мира — Новака Джоковича.
Теннисисты между собой встречались дважды, и оба раза победа доставалась Лайовичу. Впервые они встретились в 2016 году на турнире серии «челленджер» в Биелле (Италия) — 6:4, 7:6(7), а в 2019 году Рублев проиграл сербу в 1/8 финала турнира ATP-250 в Умаге (Хорватия) — 6:4, 6:3.