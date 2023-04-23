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Спорт

Второй финал подряд: Рублев играет с Лайовичем за трофей в Баня-Луке. LIVE

Теннис. Турнир ATP-250. Баня-Лука. Андрей Рублев (Россия) — Душан Лайович (Сербия). ОНЛАЙН

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй финал подряд и поборется за трофей турнира серии ATP-250, который проходит в Баня-Луке, с представителем Сербии Душаном Лайовичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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15:48

Лайович берет гейм и сет, очень уверенная игра от серба в первом сете приносит ему весьма заслуженную победу в первой партии. Андрею нужно что-то менять.

15:48

40:15. Не задается у Андрея с приемом.

15:47

30:15. Рублев мажет в аут и очень злится он.

15:47

15:15. Нет приема после шикарной первой подачи.

15:46

0:15. В розыгрыше ошибается Душан, отправляя мяч в сетку.

15:45

Гейм под ноль снова забирает Рублев, счет становится 5:3, и Лайович идет подавать на сет.

15:45

40:0. Нет приема.

15:45

30:0. Лайович заставляет Рублева обороняться, но в итоге сам ошибается.

15:44

15:0. Шикарная первая подача от Андрея.

15:43

Лайович выигрывает гейм на своей подача, не давая Рублеву шанса отыграть брейк. 5:2.

15:42

40:15. Проходит первая подача.

15:42

30:15. Рублев принимает в аут.

15:41

15:15. Прием второй подачи срывает Рублев.

15:40

0:15. Играет в атакующий теннис Рублев.

15:39

Гейм под ноль берет Рублев совершенно без проблем, 4:2 в первом сете.

15:39

40:0. Разладился прием у Лайовича.

15:39

30:0. Шикарно Рублев разводит мяч и соперника по корту.

15:38

15:0. Проходит первая подача у Андрея.

15:36

В коридор попадает Андрей, и Лайович подтверждает брейк. 4:1 в первом сете.

15:35

40:30. Лайович тоже ошибается, чем пользуется Андрей.

15:35

40:15. Но и он не безупречен, срывает удар.

15:34

40:0. Вытягивает Лайович Рублева к сетке и обводит.

15:34

30:0. Все получается сейчас у Душана!

15:34

15:0. Прекрасный форхенд от Лайовича, а Рублев психует и бьет ракетку.

15:32

Ошибается Рублев, мажет в сетку. И Лайович первым делает брейк в этом матче, 3:1 в первом сете.

15:32

Меньше. И снова брейк-поинт у Душана! Ловит он соперника на противоходе.

15:31

Ровно. И снова первая подача помогает.

15:31

Меньше. Очень агрессивный теннис от Лайовича, загоняет он Рублева, который ошибается по длине.

15:30

Ровно. Прекрасная первая.

15:29

Меньше. Долгий розыгрыш заканчивается перестрелкой на задней линии, снова ошибка от Рублева — мяч в сетку.

15:29

Ровно. Отличная первая подача.

15:28

Меньше. Мало того, что первая у Андрей не проходит, так еще и Рублев мажет в сетку.

15:28

Ровно. Шикарный форхенд от серба.

15:27

Больше. Подача помогает.

15:27

Ровно. Не удается Лайовичу обвести соперника.

15:26

Меньше. Торопится Рублев, ошибается.

15:26

40:40. Очень вязкая борьба завязывается на подаче Рублева.

15:25

40:30. Шикарный противоход от Рублева.

15:25

30:30. Не проходит прием у Душана.

15:24

15:30. Лайович пытается обострить на приеме и ошибается.

15:24

0:30. Допускает Рублев ошибки на своей подаче.

15:23

0:15. Очень досадная ошибка от Рублева, не попадает он по линии.

15:21

Но Лайович забирает гейм на своей подаче, 2:1 становится счет в первом сете.

15:20

40:30. Бэкхенд подводит Душана.

15:19

40:15. Очень обидно, дотягивается до укороченного Рублев, но мажет мимо корта.

15:19

30:15. В коридор мяч отправляет серб.

15:18

30:0. На свечу Рублева ударом с форхенда отвечает Лайович.

15:18

15:0. Угадывает Рублев направление удара, но не удается подстроиться.

15:17

Под ноль забирает гейм на своей подаче Андрей. 1:1 в первом сете.

15:16

40:0. Со второй подачи Рублев забирает очко.

15:15

30:0. И снова аут от серба, уверенно действует Рублев на своей подаче.

15:15

15:0. Очень размашисто играют теннисисты, и это приводит к ошибке Лайовича — аут по задней линии.

15:13

Лайович таки забирает гейм на своей подаче после проигранных трех стартовых очков. 1:0 в его пользу в первом сете.

15:13

Больше. Ошибается Рублев и уже бьет ракеткой по корту.

15:12

40:40. Спасает Лайович гейм на своей подаче, отыгрывает он тройной брейк-поинт.

15:12

30:40. И еще один брейк-поинт отыгрывает Душан.

15:12

15:40. А вот навылет не получается.

15:11

0:40. И сразу тройной брейк-поинт у Рублева.

15:10

0:30. Форхенд по длине уходит в аут от серба.

15:10

0:15. Прекрасно начинает Андрей, очень остро и жестко.

15:10

Ну что же, начинаем! Лайович начинает с подачи.

15:03

На корте уже теннисисты, сделаны все приветствия, традиционные фотографии, начинается разминка.

15:00

По традиции начало матча немного сдвигается, а пока скажем, что именно Лайович на стадии четвертьфинала выбил с турнира первую ракетку мира — Новака Джоковича.

14:55

Теннисисты между собой встречались дважды, и оба раза победа доставалась Лайовичу. Впервые они встретились в 2016 году на турнире серии «челленджер» в Биелле (Италия) — 6:4, 7:6(7), а в 2019 году Рублев проиграл сербу в 1/8 финала турнира ATP-250 в Умаге (Хорватия) — 6:4, 6:3.

14:50

Матч начнется ориентировочно в 15.00 по московскому времени.

14:45

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Российский теннисист Андрей Рублев играет во втором финале подряд, за трофей турнира в Баня-Луке он сражается с сербом Душаном Лайовичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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