Игроки «Спартака» и «Зенита» после драки играют в матче звезд Кубка России. LIVE

Только десять очков выбивает Промес! Таким образом, игроки из Пути регионов выигрывают этот челлендж!
Переходим к игрокам РПЛ! Сергей Пиняев смазал все попытки!
Попадание в нижнюю мишень дает 10 очков, в верхнюю — 20, в движущуюся — 40! А красный мяч удвоит очки!
А сейчас настает время решающего челленджа «В цель»! Сергей Пиняев против Алексея Гасилина, Дзамболат Тагиев против Алексея Сутормина, Владимир Марухин против Квинси Промеса!
Матч звезд пройдет в формате 5х5 и начнется в 16:00. Главным тренером команды Пути РПЛ станет Валерий Газзаев, а Пути регионов — Заур Тедеев.
Перед началом матча звезд прошли соревнования между футболистами Пути РПЛ и Пути регионов в челленджах. С небольшим перевесом сильнее оказались игроки из слитного дивизиона российского футбола.