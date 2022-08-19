Ученик Плющенко выступил без четверных, фигурист Тутберидзе зажег с двумя квадами. LIVE

15:17

Джаз громыхает духовыми инструментами, вечеринка в самом разгаре, а Федотов все еще серьезен на 100%, ему будто немного не хватает какой-то легкости для джаза.

Но зато прыжки ого-го! Практически все исполнены без сучка без задоринки.