Российские войска занимают позиции вдоль Северского Донца у Святогорска

Вооруженные силы (ВС) России занимают позиции вдоль реки Северский Донец у Святогорска. Об этом сообщил в эфире «Соловьев Live» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Если брать Лиманское направление, то 25-я общевойсковая армия «красной машины» тоже очень успешно продвигается в районе Лимана по лесам, в районе Светогорска по низинам, то есть занимает вот как раз берег [Северского Донца]», — уточнил советник.

17 января военный эксперт Андрей Марочко заявил, что у ВСУ обрушивается линия фронта на ряде участков в районе Гуляйполя Запорожской области. Украинским войскам не хватает личного состава для сдерживания наступления ВС РФ.

16 января Кимаковский рассказал, что элитные штурмовые полки «Скала» и «Шквал» ВСУ частично уничтожены в Запорожской области. По его словам, большое количество групп этих подразделений были ликвидированы фугасными авиационными бомбами (ФАБ) и российскими операторами беспилотников в разных населенных пунктах региона в зависимости от дальности.

Ранее в Минобороны РФ оценили значение взятия Жовтневого под контроль.