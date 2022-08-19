Премьера сезона: фигуристки Тутберидзе и Плющенко показывают новые программы. LIVE

Эта пафосная программа очень идет Рубцовой, которая справляется с ней на отлично. Скорость, харизма, элегантность — все при ней. Девушка еще исполняет два трикселя и каскад тройной лутц + тройной риттбергер! Браво.
Музыка сменилась на мощную Caruso с женским вокалом (Sara Dall'Olio). Рубцова перешла к более простому контенту и справилась с ним без проблем — двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип.
Ох, как больно... Рубцова всем телом растянулась на льду после попытки сольного тройного акселя.
На льду — Любовь Рубцова, бывшая ученица Тутберидзе, которая теперь выступает за клуб «Армия фигурного катания». Она катается под лиричную композицию Rev02 (Physic Pollution).
Не обошлась без помарок Таисия. Ее контент: тройной лутц (упала), тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп (степ-аут), двойной аксель + ойлер + тройной сальхов.
С четверных сальхова и тулупа решила зайти Гордеева и оба раза упала. Но не растерялась и продолжила программу, насыщенную сложными элементами. Вот ее прыжковый контент: четверной сальхов (упала), четверной тулуп (упала), тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель + тройной тулуп.
Несколько сонное начало музыкальной композиции слонов заразило сонливостью и 13-летнюю спортсменку. Не очень уверенно она начала свое выступление и допустила два падения. Однако как только музыкальная полифония начала набирать обороты, темп ускорился, взбодрилась и фигуристка и довела прокат до конца, даже несмотря на две неудачи. Можно только поаплодировать характеру. Прыжковый контент Понтелеенко: тройной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной флип + ойлер + тройной флип, двойной аксель + двойной аксель.
На льду ученица Олега Татаурова — Надежда Понтелеенко. Свою программу она представит под композицию Beneath the floorboards.
Очень изящный и аккуратный прокат Лабутиной с восточными мотивами мы увидели. Не считая степ-аута с двойного риттбергера, она чисто выполнила программу. Прыжковый контент Лабутиной: тройной флип, тройной лутц + двойной тулуп, двойной аксель + тройной тулуп, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц, двойной риттбергер (степ-аут), тройной флип.
Разминка завершена, и начинает прокат Елизавета Лабутина из Свердловской области, воспитанница школы «Локомотив». Она будет выступать под саундтрек к сериалу «Клон».
А на разминку выходит следующая группа участниц. Готовятся к выступлениям Елизавета Лабутина, Надежда Понтелеенко, Мария Гордеева, Таисия Щербинина и Любовь Рубцова.
Прыжковый контент Горбачевой: тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов, двойной флип, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + двойной аксель, тройной лутц.
Красивая, умиротворенная музыка очень подходит этой девчушке. А какие замечательные вращения она делает под эту композицию!
Но прыжковый контент надо еще подтягивать, конечно. Пока недостаточно сложности для борьбы.
На льду — Алина Горбачева из Твери. Она катается под лиричную композицию Girl In The Mirror (Jennifer Thomas).
Эх, под конец у Захаровой не осталось сил — упала с тройного риттбергера, а потом и вовсе на дорожке шагов. Причем после второго падения она пропустила всю дорожку и включилась в программу лишь на финальном вращении. Выглядело это странно.
Прыжковый контент Захаровой: четверной тулуп (упала), двойной аксель, тройной флип + двойной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной риттбергер (упала).
Скольжение у Марии очень хорошее — позволяет ей на высокой скорости разрезать лед и воплощать образ своенравной испанской красотки.
На льду Мария Захарова! Она представляет «Хрустальный», но тренируется не у Тутберидзе, а у Анны Царевой. Она катается под зажигательную испанскую композицию Esparanza (Максим Родригес).
Прыжковый контент Зининой: двойной аксель, тройной тулуп (видимо, планировался четверной) + двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп + двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип.
Музыка без ярко выраженной заглавной мелодии кажется блеклой для Анастасии, которая может выражать себя и в более ярких композициях. А так пока сложно понять, какой образ фигуристка хочется показать.
На льду — Анастасия Зинина из «Армии фигурного катания», бывшая ученица Плющенко. Она катается под тревожную композицию Heart of glass (Blondie).
Прыжковый контент Жилиной невероятно сложен: тройной лутц, четверной сальхов, тройной аксель (на две ноги, а потом упала), тройной риттбергер, четверной сальхов (упала), тройной флип + ойлер + тройной сальхов (неуверенный выезд), тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.
Девушка взяла на себя очень много и справиться с этим на 100% в начале сезона не удалось.