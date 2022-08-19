Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Telegram отзывает неактивные юзернеймы пользователей 17:08
«Наф-Наф умер от зависти»: Собчак высмеяла Канделаки за неудачную обувь 17:07
Новичок «Адана Демирспор» Дзюба восхитился видами турецкого города Адана 17:07
Молодая жена Брюса Уиллиса снялась в купальнике из коллекции Деми Мур 17:07
Экс-тренер сборной по биатлону Пихлер: в Европе все равно, что... 17:06
CNBC: британцы сводят концы с концами из-за дорогой электроэнергии 17:04
Премьер Финляндии Марин сдала анализы на наркотики 17:02
В ходе эксперимента сладкая кола заставила крыс поглупеть 17:02
Макрон позвонил Путину 17:01
Сотрудники Запорожской АЭС призвали прекратить обстрелы Энергодара и АЭС 17:01
Спорт

Премьера сезона: фигуристки Тутберидзе и Плющенко показывают новые программы. LIVE

Фигурное катание. Контрольные прокаты. Девушки. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В Москве проходят юниорские контрольные прокаты перед сезоном-2022/23. Сильнейшие девушки из сборной России — в том числе ученицы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко — демонстрируют свои новые произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:01

У нас перерыв на заливку льда, а затем выступит последняя группа фигуристок.

16:59

Эта пафосная программа очень идет Рубцовой, которая справляется с ней на отлично. Скорость, харизма, элегантность — все при ней. Девушка еще исполняет два трикселя и каскад тройной лутц + тройной риттбергер! Браво.

16:57

Музыка сменилась на мощную Caruso с женским вокалом (Sara Dall'Olio). Рубцова перешла к более простому контенту и справилась с ним без проблем — двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип.

16:57

Ох, как больно... Рубцова всем телом растянулась на льду после попытки сольного тройного акселя.

16:56

Вау! Рубцова начала с уверенного тройного акселя, да еще и в каскаде с двойным тулупом.

16:55

На льду — Любовь Рубцова, бывшая ученица Тутберидзе, которая теперь выступает за клуб «Армия фигурного катания». Она катается под лиричную композицию Rev02 (Physic Pollution).

close
100%
16:54

Не обошлась без помарок Таисия. Ее контент: тройной лутц (упала), тройной флип, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп (степ-аут), двойной аксель + ойлер + тройной сальхов.

16:50

А теперь — произвольная программа Таисии Щербининой под Cry me a River в исполнении Jud.

16:49

С четверных сальхова и тулупа решила зайти Гордеева и оба раза упала. Но не растерялась и продолжила программу, насыщенную сложными элементами. Вот ее прыжковый контент: четверной сальхов (упала), четверной тулуп (упала), тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель + тройной тулуп.

16:45

Пришла очередь Марии Гордеевой, она катается под композицию из «Игры престолов».

16:44

Несколько сонное начало музыкальной композиции слонов заразило сонливостью и 13-летнюю спортсменку. Не очень уверенно она начала свое выступление и допустила два падения. Однако как только музыкальная полифония начала набирать обороты, темп ускорился, взбодрилась и фигуристка и довела прокат до конца, даже несмотря на две неудачи. Можно только поаплодировать характеру. Прыжковый контент Понтелеенко: тройной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной флип + ойлер + тройной флип, двойной аксель + двойной аксель.

16:38

На льду ученица Олега Татаурова — Надежда Понтелеенко. Свою программу она представит под композицию Beneath the floorboards.

16:37

Очень изящный и аккуратный прокат Лабутиной с восточными мотивами мы увидели. Не считая степ-аута с двойного риттбергера, она чисто выполнила программу. Прыжковый контент Лабутиной: тройной флип, тройной лутц + двойной тулуп, двойной аксель + тройной тулуп, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц, двойной риттбергер (степ-аут), тройной флип.

16:33

Разминка завершена, и начинает прокат Елизавета Лабутина из Свердловской области, воспитанница школы «Локомотив». Она будет выступать под саундтрек к сериалу «Клон».

16:26

А на разминку выходит следующая группа участниц. Готовятся к выступлениям Елизавета Лабутина, Надежда Понтелеенко, Мария Гордеева, Таисия Щербинина и Любовь Рубцова.

16:24

Прыжковый контент Горбачевой: тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов, двойной флип, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + двойной аксель, тройной лутц.

Красивая, умиротворенная музыка очень подходит этой девчушке. А какие замечательные вращения она делает под эту композицию!

Но прыжковый контент надо еще подтягивать, конечно. Пока недостаточно сложности для борьбы.

16:23

На льду — Алина Горбачева из Твери. Она катается под лиричную композицию Girl In The Mirror (Jennifer Thomas).

16:19

Эх, под конец у Захаровой не осталось сил — упала с тройного риттбергера, а потом и вовсе на дорожке шагов. Причем после второго падения она пропустила всю дорожку и включилась в программу лишь на финальном вращении. Выглядело это странно.

Прыжковый контент Захаровой: четверной тулуп (упала), двойной аксель, тройной флип + двойной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной риттбергер (упала).

16:17

Скольжение у Марии очень хорошее — позволяет ей на высокой скорости разрезать лед и воплощать образ своенравной испанской красотки.

16:20

Захарова в самом начале хотела удивить четверным тулупом, но упала с этого прыжка!

16:15

На льду Мария Захарова! Она представляет «Хрустальный», но тренируется не у Тутберидзе, а у Анны Царевой. Она катается под зажигательную испанскую композицию Esparanza (Максим Родригес).

close
100%
16:13

Прыжковый контент Зининой: двойной аксель, тройной тулуп (видимо, планировался четверной) + двойной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + тройной тулуп + двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип.

Музыка без ярко выраженной заглавной мелодии кажется блеклой для Анастасии, которая может выражать себя и в более ярких композициях. А так пока сложно понять, какой образ фигуристка хочется показать.

16:14

На льду — Анастасия Зинина из «Армии фигурного катания», бывшая ученица Плющенко. Она катается под тревожную композицию Heart of glass (Blondie).

16:10

Прыжковый контент Жилиной невероятно сложен: тройной лутц, четверной сальхов, тройной аксель (на две ноги, а потом упала), тройной риттбергер, четверной сальхов (упала), тройной флип + ойлер + тройной сальхов (неуверенный выезд), тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Девушка взяла на себя очень много и справиться с этим на 100% в начале сезона не удалось.

16:09

На льду — Вероника Жилина из академии Евгения Плющенко. Она катается под «Танго Роксэн».

15:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня на лед выйдут сильнейшие юниорки российских академий фигурного катания и исполнят свои новые произвольные программы.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 177-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 177-й день
«Мы не хотим «второй Чернобыль»: Эрдоган снова предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Турции
Президент Турции Эрдоган заявил, что предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным
«Баланс на грани войны»: Патрушев обвинил Запад в организации «цветных революций»
Секретарь Совбеза Николай Патрушев обвинил Запад в подготовке к вооруженному конфликту с РФ
В Кремле сообщили, что Макрон позвонил Путину
Член администрации Запорожья Рогов: на ЗАЭС могут быть украинские агенты
РКН обязал маркировать Telegram, TikTok, Pinterest и Zoom как нарушителей закона
В Норильске полицейские на четырех машинах пытались прогнать медведя из города
Новости и материалы
Telegram отзывает неактивные юзернеймы пользователей
«Наф-Наф умер от зависти»: Собчак высмеяла Канделаки за неудачную обувь
Новичок «Адана Демирспор» Дзюба восхитился видами турецкого города Адана
Молодая жена Брюса Уиллиса снялась в купальнике из коллекции Деми Мур
Экс-тренер сборной по биатлону Пихлер: в Европе все равно, что на соревнованиях нет России
CNBC: британцы сводят концы с концами из-за дорогой электроэнергии
Премьер Финляндии Марин сдала анализы на наркотики
В ходе эксперимента сладкая кола заставила крыс поглупеть
Сотрудники Запорожской АЭС призвали прекратить обстрелы Энергодара и АЭС
TAC: американцы голосуют за политиков, готовых сказать «нет» Зеленскому
АТОР: Таиланд увеличит сроки безвизового пребывания туристов до 45 дней
В Китае представлен «неубиваемый» клон iPhone 13
Губерниев призвал думать о российском спорте, а не антидопинговых нарушениях Норвегии
В Москве самосвал смял легковой автомобиль, пострадали три человека
Слепого британца не пустили в ресторан из-за собаки-поводыря
Психиатр Шевченко: «маленькая ложь» поможет побороть зависимость детей от гаджетов
Генсек ООН Гутерриш призвал обеспечить выход на рынки продовольствия из России и с Украины
В сеть попало новое видео с вечеринкой с участием премьер-министра Финляндии
Все новости
«Канье Уэст — популярный фаст-фуд от музыки». Большое интервью с певицей Сюзанной
Певица Сюзанна рассказала, как относится к подражающим ей музыкантам
«Три миллиарда и теща-подельник»: осужденного на 10 лет депутата Белоусова объявили в розыск
МВД объявило в розыск осужденного за получение взятки в 3 млрд рублей депутата Вадима Белоусова
Утечка мозгов и технические сложности: почему Россия не достигла квантового превосходства
Физик Федоров — о квантовом превосходстве, применении квантового компьютера и блокчейне будущего
«Бледность кожи, мешки под глазами, выпадение волос»: как поднять гемоглобин ребенку
Педиатр Даналатий: низкий гемоглобин у ребенка может стать причиной плаксивости и агрессивности
«Страна в черном списке — знак позора»: США боятся признать Россию спонсором терроризма
Politico: Госдепартамент США опасается проблем в случае признания России спонсором терроризма
«Курица – не птица, стоматолог – не врач». Хирург-ортопед о буллинге и угрозах пациентов
Зубной врач рассказал о клинической смерти на приеме и молочных зубах в 80 лет
«Когда танцуешь, все кажется не таким уж плохим». 70 лет со дня рождения Патрика Суэйзи
«Школа еще не началась, а все, связанное с ней, уже бесит»
Мать третьеклассника о ненавистных родительских чатах и подготовке к новому учебному году
Как защитить смартфон от прослушки и шпионажа
Специалист Ситнов рассказал об антишпионском стекле для защиты смартфона от слежки
«Опасности для города и моста нет». Российская ПВО сбила два беспилотника
Глава Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике в районе военного аэродрома Бельбек
«Никаких уступок России». О чем поговорили Зеленский, Эрдоган и Гутерриш
Зеленский допустил переговоры с Россией после полного вывода войск с территории Украины
Алкоголь и «лучшее кофе». Каким будет обновленный Starbucks в России
Тимати рассказал, что в кофейнях премиального класса Stars Coffee появится алкоголь
По параллельному импорту: какие новинки мировых брендов все же появились в России
Автодилеры рассказали о ввозе новых Volkswagen, Land Rover и Lexus
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть