Послы стран Евросоюза проведут экстренное заседание после заявлений Трампа

Экстренное заседание послов стран Евросоюза (ЕС) назначено на 18 января после заявления президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает, что послов Евросоюза созвали на экстренное совещание в Брюсселе в воскресенье для обсуждения ситуации вокруг Гренландии и новых угроз Трампа ввести пошлины.

До этого Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года тарифы для этих стран вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

После американских угроз премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что королевство не позволит себя шантажировать. Для МИД Дании заявления президента США стали неожиданностью. А французский президент Эммануэль Макрон назвал «неприемлемыми и недопустимыми» угрозы США из-за присоединения республики к учениям в Гренландии и пообещал Трампу «скоординированный ответ» Европы.

Ранее премьер Британии назвал «совершенно ошибочными» пошлины Трампа из-за Гренландии.