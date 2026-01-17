Пожар в торговом центре в Ангарске локализовали

МЧС: в Ангарске локализовали пожар в торговом центре

Пожарные локализовали возгорание в торговом центре в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«Пожар в Ангарске локализован на площади 3 тыс. кв. м», — сообщили в ведомстве.

На месте работают порядка 40 специалистов и 10 единиц техники.

До этого сообщалось, что пожарные спасли из горящего ТЦ пять человек.

В МЧС ранее заявили, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой . В торговом центре находятся в том числе моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.

17 января в Тюмени загорелся ангар на улице Шишкова. Пламя распространилось на площади порядка 500 квадратных метров, на месте работают сотрудники МЧС России. Как рассказали в региональном управлении ведомства, к ликвидации пожара привлекли 52 специалиста и 17 единиц специальной техники.

