Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Пожар в торговом центре в Ангарске локализовали

МЧС: в Ангарске локализовали пожар в торговом центре 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27646945_rnd_6",
    "video_id": "record::a2a7c91e-557f-454f-a2e5-0d83a980085d"
}

Пожарные локализовали возгорание в торговом центре в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«Пожар в Ангарске локализован на площади 3 тыс. кв. м», — сообщили в ведомстве.

На месте работают порядка 40 специалистов и 10 единиц техники.

До этого сообщалось, что пожарные спасли из горящего ТЦ пять человек.

В МЧС ранее заявили, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой . В торговом центре находятся в том числе моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.

17 января в Тюмени загорелся ангар на улице Шишкова. Пламя распространилось на площади порядка 500 квадратных метров, на месте работают сотрудники МЧС России. Как рассказали в региональном управлении ведомства, к ликвидации пожара привлекли 52 специалиста и 17 единиц специальной техники.

Ранее стала известна причина пожара в ставропольском кафе.
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+