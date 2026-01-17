Авария обесточила район Кубани

В Ейском районе Краснодарского края аварийно отключилось электричество из-за поломки подводящих линий 110 кВ, написал в Telegram-канале глава района Роман Бублик.

Чиновник опубликовал пост в 19:31. В нем он сообщил, что в течение двух часов ресурсоснабжающие организации переключат электроснабжение на резервную линию. После этого начнутся работы по восстановлению штатной подачи электроэнергии.

До этого на севере Ульяновска из-за возгорания на трансформаторной подстанции временно отключили электроснабжение в 109 частных домах. Возгорание произошло в 18:40 (17:40 мск) и было оперативно потушено.

Отключение затронуло частный сектор по улицам Крупской, Некрасова, Омской, Кооперативной и Карла Маркса, переулкам Свияжскому, 1-ому и 3-ему Омским. Ремонтная бригада начала устранять последствия возгорания. Ситуацию взял на контроль глава Ульяновска Александр Болдакин.

Ранее Кличко призвал жителей покинуть Киев из-за энергетического кризиса.