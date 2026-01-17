Размер шрифта
Спецпредставитель Путина отреагировал на пошлины Трампа из-за Гренландии

Дмитриев назвал пошлины Трампа коллапсом трансатлантического союза
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X назвал коллапсом трансатлантического союза пошлины президента США Дональда Трампа из-за ситуации вокруг Гренландии.

«Коллапс трансатлантического союза. Наконец-то будет нечто важное для обсуждения в Давосе», — написал он.

17 января глава Белого дома сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Американский политик уточнил, что эта мера коснется Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

Ранее Макрон пообещал Трампу «скоординированный ответ» Европы на пошлины из-за Гренландии.

