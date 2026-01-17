За три часа БПЛА атаковали пять регионов России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над пятью регионами страны и Азовским морем 34 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. По одному БПЛА нейтрализовали в Орловской области, Крыму и над акваторией Азовского моря, еще три уничтожили в небе Воронежской области, 11 — в Курской, а 17 — в Белгородской области.

Российские военные в 2025-м успешно продвигались вглубь обороны ВСУ, с начала года они заняли более 330 населенных пунктов. В течение года произошли освобождение Курской области, взятие Часова Яра, Северска, Волчанска, Покровска, Димитрова и Гуляйполя. Но ждать обрушения украинской обороны пока не приходится. Какие главные задачи стоят перед ВС РФ в 2026 году и будут ли взяты Херсон и Одесса — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

