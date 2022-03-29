Борьба за звание первой ракетки мира: Медведев бьется с американцем Бруксби. LIVE

21:18

Ну очень хорош пока американец! Из сложной ситуации достал мяч в розыгрыше и обострил. Через пару ударов достал с лета явно уходивший мяч, но все равно выиграл розыгрыш — даже реактивный Медведев не успел к укороченному до второго отскока — 0:15.