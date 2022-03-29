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Борьба за звание первой ракетки мира: Медведев бьется с американцем Бруксби. LIVE

Теннис. Майами. 4-й круг. Медведев — Бруксби. Онлайн

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Россиянин Даниил Медведев продолжает борьбу за то, чтобы вернуться на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В 1/8 финала турнира «Мастерс-1000» в Майами он играет с американцем Дженсоном Бруксби. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:54

А вот уде россиянин вел розыгрыш и додавил! 30:40, первый в матче брейк-пойнт у второй ракетки мира. В важнейший момент!

21:54

Нервничает американец — сорвал простой форхенд. 30:30.

21:53

Героически оборонялся Медведев, но Дженсон все же додавил — 30:15.

21:52

Бруксби вел розыгрыш и двигался к сетке, но в итоге Медведев так сыграл из обороны в ноги, что американец не поднял и выругался — 15:15.

21:51

В аут пробивает Медведев вторым ударом — 15:0.

21:49

И еще одна. 4:5 — Бруксби сейчас выйдет подавать на первый сет.

21:49

И тут же отличная подача — 40:15.

21:48

Тяжелейший розыгрыш очень красиво у сетки с лета закрывает Даниил — 30:15.

21:48

Двойная ошибка — 15:15.

21:4

Бруксби атакует в первом розыгрыше на подаче Медведева и не попадает по длине — 15:0.

21:47

Дожимает гейм американец в свою пользу — 3:5.

21:46

Не принял в корт первую подачу Медведев — 30:30.

21:46

И снова не проходит первая. Бруксби давил на второй подаче, Медведев выровнял и укоротил, американец догнал и укоротил в ответ, россиянин добежал и обвел, но промахнулся на сантиметры — 15:30.

21:45

Опять второй мяч, опять агрессивный Медведев, и Бруксби бьет в аут по длине — 0:30.

21:44

У американца не прошла первая подача, а после неудобного удара Медведева в розыгрыше на второй он угодил в сетку — 0:15.

21:42

Жаль, не прошла первая подача по центру навылет. Хотя не жаль — взял гейм второй подачей Даниил. 3:4.

21:41

В битве укороченных Даниил оказался сильнее — больше.

21:41

Двойная ошибка — ровно.

21:40

Бруксби догнал у сетки укороченный и вроде бы оказался в выигрышном положении, но тут уже россиянин показал свой класс — больше.

21:40

Не прошла первая. Бруксби сразу же успешно атакует со второй в прыжке со входом в корт — ровно.

21:39

Подача выручает — больше.

21:39

А вот первый мяч не прошел, и соперник тут же агрессивно принял — 40:40.

21:39

Блестящая подача — 40:30.

21:38

Россиянин красиво отыгрывается с форхенда навылет своим вторым ударом в розыгрыше — 30:30.

21:3

Американец атакует со второй подачи Даниила и забивает в итоге в прыжке смэшем от сетки — 15:30.

21:37

Отменная подача — 15:15.

21:37

Ну все пока в пользу американца. Укоротил Медведев, Бруксби догнал, но россиянин играл наверняка. Решил вернуть обратным кроссом, но Дженсон подставил ракетку и выиграл розыгрыш — 0:15.

21:36

Разнообразная игра от Брускби, и опять не справляется Даниил — 2:4.

21:36

Очко с подачи — 40:15.

21:35

Розыгрыш со второй подачи, он получился долгим. Но обострил все равно в итоге американец. И Медведев не справился с диагональным форхендом, не перебив сетку — 30:15.

21:34

Шикарный удар в угол от Дженсона после приема Даниила — 15:15.

21:33

Бруксби подал, Медведев принял, а дальше играл в центр, но по-разному, и в итоге американец сорвал — 0:15.

21:31

Бруксби бьет из обороны в сетку — 2:3.

21:31

И нет приема в корт — больше.

21:30

Есть еще эйс — 40:40.

21:30

Эйс — 30:40, есть еще брейковый мяч.

21:30

Американец просто переигрывает вторую ракетку мира — 15:40, опять двойной брейк-пойнт!

21:29

И снова не попадает Даниил, из неудобного положения выгребая мяч после приема соперника — 15:30.

21:29

Тут же эйс — 15:15.

21:28

Прием американца в ноги становится неудобным для Медведева — 0:15.

21:28

Срывает Даниил форхенд после неудобного удара соперника — 1:3.

21:27

Ох, оборонялся Даниил. Уже казалось, что песенка спета, но после удара россиянина из обороны, когда мяч ударился в заднюю линию, попытка американца пробить навылет форхендом ушла в аут по длине — 40:30.

21:26

И снова именно американец обостряет в розыгрыше, и Медведев не справляется — 40:15.

21:25

Теперь у Дженсона аут — 30:15.

21:24

Россиянин классно обостряет, но пока это никак не может застать врасплох соперника. Бруксби не просто легко выбрался из сложного положения, но и закончил розыгрыш шикарнейшим виннерсом с форхенда по линии — 30:0.

21:23

Бруксби вышел на подачу. Медведев зацепился за первый мяч. Пошел самый пока долгий в матче розыгрыш, но 27-м ударом в нем Даниил немного не попал по длине — 15:0.

21:21

Все четко делает Даниил, завершая навылет с хафкорта — 1:2.

21:21

Нет приема — 40:15.

21:20

В довольно долгом розыгрыше американец пробил виннерс в угол. Медведев не догнал, но соперник не попал — 30:15.

21:19

Эйс — 15:15.

21:18

Ну очень хорош пока американец! Из сложной ситуации достал мяч в розыгрыше и обострил. Через пару ударов достал с лета явно уходивший мяч, но все равно выиграл розыгрыш — даже реактивный Медведев не успел к укороченному до второго отскока — 0:15.

21:18

Медведев атаковал вторую подачу, но ошибся по длине — 0:2.

21:17

Выбил Дженсон россиянина из корта подачей, а потом загонял и закончил укороченным с лета у сетки — 40:0.

21:17

Очко с подачи — 30:0.

21:16

Бруксби не попал первую подачу, но вовремя обострил в розыгрыше со второй, и Даниил ответил в сетку — 15:0.

21:15

Бруксби с трудом принял подачу, но Медведев невнятно пробил с хафкорта и нарвался на обводку по линии — 0:1. Сразу с брейком повел американец.

21:15

Бруксби забивает с хафкорта — 15:40, двойной брейк-пойнт.

21:14

Медведев не попал, проверил, но проиграл — 15:30.

21:14

Бруксби кинул в розыгрыше свечку, Медведев догнал. Соперник уже выбежал к сетке, пока Даниил бежал, и россиянин тоже бросил хитрую свечку, но американец загасил — 15:15.

21:13

Не попал россиянин первым мячом, в розыгрыше после второго обменивались ударами по центру, пока Бруксби не обострил в угол — аут. 15:0.

21:12

Разминка окончена, сейчас начнется матч. Даниил Медведев выходит на подачу!

21:07

Бруксби выиграл жеребьевку и выбрал прием. Начинается разминка.

21:05

Медведев и Бруксби появились на корте. Сейчас будет разминка, а потом начнется матч. Перед разминкой еще состоится жеребьевка.

21:00

Даниил Медведев занимает второе место в мировом рейтинге, Бруксби находится на 39-й строчке рейтинга АТР. Это будет их первая встреча в туре.

20:55

Собственно, предыдущий матч завершился, и Зверев победил в нем — 6:4, 6:4.

20:50

Матч поставлен вторым запуском на центральном корте после поединка Александра Зверева и Танаси Коккинакиса. Ориентировочное начало встречи Медведева и Бруксби — 21:05 мск.

20:45

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! В 1/8 турнира в Майами россиянин Даниил Медведев сразится с американцем Дженсоном Бруксби. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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