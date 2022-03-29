Борьба за звание первой ракетки мира: Медведев бьется с американцем Бруксби. LIVE

А вот уде россиянин вел розыгрыш и додавил! 30:40, первый в матче брейк-пойнт у второй ракетки мира. В важнейший момент!
Бруксби вел розыгрыш и двигался к сетке, но в итоге Медведев так сыграл из обороны в ноги, что американец не поднял и выругался — 15:15.
И снова не проходит первая. Бруксби давил на второй подаче, Медведев выровнял и укоротил, американец догнал и укоротил в ответ, россиянин добежал и обвел, но промахнулся на сантиметры — 15:30.
У американца не прошла первая подача, а после неудобного удара Медведева в розыгрыше на второй он угодил в сетку — 0:15.
Жаль, не прошла первая подача по центру навылет. Хотя не жаль — взял гейм второй подачей Даниил. 3:4.
Бруксби догнал у сетки укороченный и вроде бы оказался в выигрышном положении, но тут уже россиянин показал свой класс — больше.
Не прошла первая. Бруксби сразу же успешно атакует со второй в прыжке со входом в корт — ровно.
Американец атакует со второй подачи Даниила и забивает в итоге в прыжке смэшем от сетки — 15:30.
Ну все пока в пользу американца. Укоротил Медведев, Бруксби догнал, но россиянин играл наверняка. Решил вернуть обратным кроссом, но Дженсон подставил ракетку и выиграл розыгрыш — 0:15.
Розыгрыш со второй подачи, он получился долгим. Но обострил все равно в итоге американец. И Медведев не справился с диагональным форхендом, не перебив сетку — 30:15.
Бруксби подал, Медведев принял, а дальше играл в центр, но по-разному, и в итоге американец сорвал — 0:15.
И снова не попадает Даниил, из неудобного положения выгребая мяч после приема соперника — 15:30.
Ох, оборонялся Даниил. Уже казалось, что песенка спета, но после удара россиянина из обороны, когда мяч ударился в заднюю линию, попытка американца пробить навылет форхендом ушла в аут по длине — 40:30.
Россиянин классно обостряет, но пока это никак не может застать врасплох соперника. Бруксби не просто легко выбрался из сложного положения, но и закончил розыгрыш шикарнейшим виннерсом с форхенда по линии — 30:0.
Бруксби вышел на подачу. Медведев зацепился за первый мяч. Пошел самый пока долгий в матче розыгрыш, но 27-м ударом в нем Даниил немного не попал по длине — 15:0.
В довольно долгом розыгрыше американец пробил виннерс в угол. Медведев не догнал, но соперник не попал — 30:15.
Ну очень хорош пока американец! Из сложной ситуации достал мяч в розыгрыше и обострил. Через пару ударов достал с лета явно уходивший мяч, но все равно выиграл розыгрыш — даже реактивный Медведев не успел к укороченному до второго отскока — 0:15.
Выбил Дженсон россиянина из корта подачей, а потом загонял и закончил укороченным с лета у сетки — 40:0.
Бруксби не попал первую подачу, но вовремя обострил в розыгрыше со второй, и Даниил ответил в сетку — 15:0.
Бруксби с трудом принял подачу, но Медведев невнятно пробил с хафкорта и нарвался на обводку по линии — 0:1. Сразу с брейком повел американец.
Бруксби кинул в розыгрыше свечку, Медведев догнал. Соперник уже выбежал к сетке, пока Даниил бежал, и россиянин тоже бросил хитрую свечку, но американец загасил — 15:15.
Не попал россиянин первым мячом, в розыгрыше после второго обменивались ударами по центру, пока Бруксби не обострил в угол — аут. 15:0.
Медведев и Бруксби появились на корте. Сейчас будет разминка, а потом начнется матч. Перед разминкой еще состоится жеребьевка.
Даниил Медведев занимает второе место в мировом рейтинге, Бруксби находится на 39-й строчке рейтинга АТР. Это будет их первая встреча в туре.
Матч поставлен вторым запуском на центральном корте после поединка Александра Зверева и Танаси Коккинакиса. Ориентировочное начало встречи Медведева и Бруксби — 21:05 мск.