Последний из россиян: Рублев сражается с Димитровым за полуфинал в США. LIVE

Димитров укоротил, Рублев вышел к сетке и тоже попытался сыграть резаным, но крайне неудачно — прямо на соперника. Тот очень быстро ответил, пытаясь попасть за спину Андрею, а россиянин в ответ сыграл в касание, но лишь попал в сетку. 40:15.
Рублев начал с очень мощной подачи — Димитров кое-как отразил, а вот со вторым таким же ударом не справился — послал в аут. 15:0.
Рублев сделал брейк! Спокойно принял подачу оппонента, а тот уже отбил в аут. Счет во втором сете стал 2-1 в пользу россиянина.
Рублев здорово укоротил, и Димитров буквально распластался в шпагате, чтобы хоть как-то успеть и отбить этот мяч, но лишь попал в сетку! Однако выглядело это эффектно — вся арена охнула. 15:30.
Несмотря на упорное сопротивление Григора, Андрей взял свою подачу. Счет во втором сете стал 1-1.
Димитров грамотно укоротил, а когда Рублев рискованно вышел к сетке, легко перекинул мяч ему за спину. 40:30.
С трудом, но болгарин все-таки забрал свою подачу. Проиграв решающее очко, Рублев чуть не избил свою ногу ракеткой. Счет во втором сете стал 1-0 в пользу Димитрова.
40:30! Григор все-таки сумел отправить россиянина в один угол, а мяч — в другой. После этой промашки Андрей долго выговаривал что-то в воздух сам себе, потрясая кулаком.
Рублев красиво, в прыжке пробил в противоположный от Димитрова угол. Арена взорвалась аплодисментами. 0:30!
Григор сразу же попытался развести соперника и мяч по разным углам, но Рублев уже привык и кинулся в нужную сторону, отразив атаку, а вот сам болгарин подстроиться не сумел. 0:15.
Рублев сделал эйс и с большим трудом, но все же забрал свою подачу, а вместе с ней — и первый сет со счетом 7:5.
Вау, Димитров принял мяч и отправил его в недосягаемую для Рублева часть корта! 40:30. А у россиянина тем временем разладилась подача. Да, с нервами у Андрея часто бывают проблемы в решающие моменты.
Рублев невероятно мощно зарядил по боковой линии, Димитров с трудом отразил, а затем россиянин легко поразил противоположную часть корта. 30:0.
Рублев все-таки сделал брейк! Димитров ошибся по длине в решающем розыгрыше. Счет в первом сете становится 6-5 в пользу россиянина.
Григор вышел к сетке, а Андрей бесхитростно направил мяч прямо на него, так что болгарин легко перехватил мяч в воздухе и атаковал незащищенную часть корта. 30:40!
Вау! Димитров пробил в самый уголок корта, но Рублев каким-то чудом успел отразить, даже не разворачиваясь и не смотря на соперника. Такого болгарин не ожидал и в ответ попал в сетку. 15:30!
Ох, Рублев попал в аут и затем несколько раз в ярости прокричал что-то нечленораздельное на всю арену. 15:15.
Рублев уверенно принял подачу соперника и долго мучал его мощными ударами. В конце концов Димитров решил укоротить, но не подстроился под мяч и отправил его куда-то в аут. 0:15.
Россиянин под ноль проиграл свою подачу, когда должен был брать сет! Трибуны скандируют «Григор! Григор!». Счет в первом сете стал 5-5.
Рублев вышел к сетке и мог заканчивать гейм, но зачем-то пробил точно в ту точку, где стоял Димитров, и тому не составило труда перекинуть мяч ему за спину — 0:40! У болгарина — три брейк-поинта!
Рублев неудачно начал на своей подаче — после короткой перестрелки слишком сильно вложился в удар с громким криком — и попал в аут. 0:15.
Димитров вовремя сделал эйс и забрал свою подачу. Счет в первом сете стал 5-4 — впереди по-прежнему Рублев.
40:30 — Григор очень сильно атаковал, так что Андрей кое-как смог отбить мяч, но сделал это крайне неловко — снаряд взмыл свечой и улетел за пределы площадки.
Димитров подал в одну сторону, а когда Рублев вернул, тут же зарядил в другую — по боковой линии. Без шансов. 15:0.
Рублев сделал эйс и все-таки забрал гейм на своей подаче! Счет в первом сете стал 5-3 в пользу россиянина.
После о-о-о-очень долгой перестрелки концентрация подвела Димитрова, и он зарядил в сетку. 40:30.
Андрей сравнял — 15:15. Однако совершенно неожиданно он допустил первую двойную ошибку в матче! 15:30.
Рублев подал, но Димитров быстро завладел преимуществом и начал профессионально заряжать по одной и той же боковой линии. Россиянин не выдержал и отбил в сетку. 0:15.
И опять эйс болгарина! Он изумительно провел свою подачу. Счет в первом сете стал 4-3 — впереди по-прежнему Рублев.
30:0 — россиянин не смог принять подачу соперника. И снова эйс от Григора — 40:0! Такого еще не было.
Димитров неплохо начал на своей подаче, очень мощно проводя каждый удар, так что Рублев в конце концов отбил в аут. 15:0.
Андрей хорошо подал, заставил соперника побегать по разным углам, и в конце-концов Григор не успел — 15:0.
Лишь с третьей попытки Димитров сумел подать (сетка, потом аут), но сделал это очень слабо — Рублев захватил инициативу и вынудил болгарина промахнуться по линии. Больше у россиянина.
Соперники невероятно долго обменивались ударами, Димитров по своей традиции гонял Рублева по разным углам, но в один момент решил сыграть укороченным. Россиянин догнал и мог отразить в любую часть корта, но каким-то чудовищным образом попав в сетку с близкого расстояния! В гневе Андрей отпинал ближайшее заграждение. 30:40.
Димитров мастерски развел Рублева и мяч по разным углам — 30:15. Умеет болгарин попадать в самые уголки, этого не отнимешь.
О-о-ох, какую грубую ошибку допустил Димитров! Отправил Рублева в один угол и мог легко посылать мяч в другой, но так неловко сыграл ракеткой, что снаряд улетел высоко на трибуны. 0:15.
Третий эйс подряд от Рублева! В самый нужный момент собрался. Счет в первом сете стал равным — 2-2.
Григор здорово посылал мяч в одну и ту же точку возле боковой линии три раза подряд, и в конце концов Рублев все-таки не успел отразить. 30:40 — у болгарина брейк-поинт!
На этот раз Григор сумел принять, завязался обмен ударом, а затем болгарин мягко послал мяч в противоположный от Рублева угол корта, вызвав восхищенные крики публики. 15:15.
Димитров все-таки забрал свою подачу благодаря странным ошибкам Рублева в конце гейма. Болгарин ведет в первом сете 2-1.
Рублев попытался попасть точно по боковой линии, но опять недостаточно поднял мяч и угодил в сетку. Андрей негодующе жестикулирует, изображая, как следовало взмахнуть ракеткой в идеале. Больше у Димитрова.
После долго перестрелки первым не выдержал Димитров — отправил мяч в аут. И почти сразу — такая же ошибка! 15:40. У Рублева — два брей-поинта!
У Григора очень часто не удается первая подача, так что остается лишь одна попытка, и ему приходится подавать мягко, чтобы не рисковать.
А вот теперь болгарин подал слабо, Рублев сразу перехватил инициативу и заставил соперника отбить в аут. 15:15.
Рублев так шикарно подал, что Димитров с большим трудом отразил, и россиянину не составила никакого труда затем отправить мяч в противоположный от него угол — 15:0.
А вот теперь болгарин здорово попал в самый уголок корта, и Рублев едва успел добежать и отбить — в сетку. 40:30.
Первая ошибка Димитрова — попытался попасть точно по боковой линии, но чуть-чуть перешел черту — 30:15.
Димитров здорово подал в один угол — Рублев отбил, затем болгарин направил мяч в другой — Рублев с трудом достал, но в конце концов Григор попал точно по задней линии, и россиянин уже банально не успел. 15:0.
Пока что счет личных встреч равный — по две победы у каждого. Но стоит учесть, что соперники пересекались в последний раз довольно давно — в 2019 году на турнире в Пекине. Тогда Рублев победил в двух сетах — 6:2, 7:5.
24-летний россиянин уверенно одолел в 1/8 финала поляка Хуберта Хуркача (7:6, 6:4), а 30-летний Димитров также спокойно разобрался с американцем Джоном Изнером — 6:3, 7:6 (8:6). Оба соперника находятся в хорошей форме.