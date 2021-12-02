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Спорт

Блестящая победа: Шевченко выиграла спринт на Кубке IBU

Россиянка Шевченко выиграла спринт на Кубке IBU

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Женщины сражались в спринте на 7,5 километров, который проходил в рамках второго этапа Кубка IBU в норвежском Шушене. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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17:10

На этом будем завершать нашу трансляцию. Анастасия Шевченко одержала победу, отработав чисто и блестяще пробежав финишный отрезок. Екатерина Носкова стала шестой, промахнувшись один раз на стойке, что и лишило ее медали. Анастасия Гореева — 24-я, Евгения Буртасова — 25-я, а Наталья Гербулова закончила 39-й. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

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17:06

Ну вот и все. Анастасия Шевченко первая, Эрдаль финишировала второй, Боте стала третьей.

16:59

Постепенно добегают до финиша участницы с последними стартовыми номерами. Уже вряд ли изменится диспозиция наверху, но итоги подведем по факту все же.

16:50

Андерссон на финише. Четвертое время. +33 секунды. Сдвинула Носкову на шестую позицию. А вот Шевченко, похоже выиграет!

16:46

Шведка Андерссон, стартовавшая в девятом десятке, отработала чисто оба огневых рубежа и ушла на последний круг с четвертым результатом. Но она проигрывает 31 секунду Эрдаль, в то время как ушедшая с рубежа с третьим временем Боте уступала 12.

16:39

Носкова финиширует с пятым временем. Вот положение на финише на данный момент.

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16:36

Один промах у Носковой на стойке, к сожалению. Восьмой убегает с рубежа. +39,7 отставание от времени Эрдаль.

16:31

Есть некое западение скорости у Носковой. После первой стрельбы выигрывала 2,8 секунды у Эрдаль, но на отсечке 4,3 км уже отстает — +2,8. И Иннерхофер тоже уступает.

16:29

Но у Шевченко есть и еще серьезный конкурент. Это последняя на сегодня россиянка. Екатерина Носкова показала второй разгон (всего +6,5 от Нильссон) и чисто отработала лежку, убежав с нее с первым временем!

16:28

А Иннерхофер промахивается дважды! С девятым временем уходит с рубежа после штрафных кругов.

16:27

ШЕВЧЕНКО НА ФИНИШЕ ОБОШЛА ЭРДАЛЬ! Шикарный последний отрезок от Анастасии, и она выиграла у закислившейся норвежки 1,2 секунды! Это мощнейшая заявка не только на медаль, но и на победу. Ждем стойку Иннерхофер.

16:26

Гореева на два штрафных круга убежала на стойке. Это уже сейчас только 15-й результат.

16:23

Шевченко чиста на второй стрельбе! Она убегает второй после Эрдаль с отставанием в 7,9 секунд. Но скоро к рубежу подойдет еще одна норвежка Катрин Иннерхофер. Она чисто сработала лежку и бежит в одни ноги с Эрдаль, уступая перед стойкой ничтожные 0,9 секунды.

16:18

У Гореевой штрафной круг на лежке и 16-й результат после первой стрельбы.

16:17

А Шевченко чисто стреляет на лежке! Она вторая после Эрдаль с отставанием в 6,5 секунд. Эрдаль, кстати, чисто закрыла и стойку и лидирует после нее уже. 12 секунд у Боте выигрывает.

16:16

У Гореевой четвертый разгон! +13,0 от Нильссон и только на пару секунд медленнее Гербуловой.

16:15

Гербулова на стойке... Два штрафных круга, к сожалению, и это только 19-е место в онлайн-режиме.

16:13

Буртасова финишировала с четвертым на данный момент результатом. Проиграла Боте и итальянке Лардшнайд, которые не промахивались, а также пробежавшей на круг больше (два против одного) норвежке Фемстейнвик. Стину Нильссон россиянка опередила, но всего на 8,6 секунды, а ведь у той на три круга больше!

16:12

Из наших девушек еще Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева стартовали. Шевченко уже прошла первую отсечку с пятым результатом. На 15 секунд медленнее Нильссон.

16:11

У Буртасовой есть промха на стойке, и она пока третья. Но зацепиться за медали будет очень сложно. А вот все та же француженка Боте с нулем претендует на золото!

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16:10

Стина Нильссон настреляла в сумме четыре промаха! И при этом, благодаря своей суперскорости, она в лидерах!

16:09

У Гербуловой промах на лежке, она 11-я пока там.

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16:04

У Хёгберг сегодня есть промах и на стойке, так что шведка точно мимо борьбы за медали!

16:03

И тут же норвежка Эрдаль сдвигает Гербулову на третью строчку. Впрочем, там в одни ноги примерно бегут. +10,9 у Эрдаль от Нильссон.

16:02

Наталья Гербулова на разгоне вторая! Стине Нильссон уступает чуть больше 11 секунд.

16:01

Буртасова стреляет чисто и сразу выходит на четвертое место. 9,5 секунд уступает француженке Боте.

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15:55

У Нильссон промах на первой стрельбе, у Хёгберг — два.

15:54

А вот и Буртасова прошла 1,8 км. Она пока третья, но отстает многовато — ровно 21 секунду.

15:53

Быстрее всех на разгоне пока Стина Нильссон. За ней другая сильная представительница Швеции — Элизабет Хёгберг. Мы ждем на первой отсечке Евгению Буртасову.

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15:45

Старт дан.

15:40

Топ-10 общего зачета Кубка IBU после первого этапа.

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15:35

Старт-лист 1. Элизабет Хёгберг (Швеция)... 3. Ирен Лардшнайдер (Италия) 4. Рагнхильд Фемстейнвик (Норвегия) 5. Стина Нильссон (Швеция)... 10. Евгения Буртасова (Россия)... 19. Наталья Гербулова (Россия)... 26. Каролине Эрдаль (Норвегия)... 29. Марен Хаммершмидт (Германия)... 35. Линда Цингерле (Италия)... 40. Анастасия Шевченко (Россия)... 47. Франциска Хильдебранд (Германия)... 49. Анастасия Гореева (Россия)... 51. Софи Шавью (Франция)... 58. Марион Визенсартер (Германия)... 63. Екатерина Носкова (Россия)... 83. Ханна Кебингер (Германия)...

15:30

В Норвегии проходит второй этап Кубка IBU по биатлону. В рамках соревновательного дня женщины бегут спринт на 7,5 километров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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