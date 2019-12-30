Проиграл россиянину и зажег: что творит Карлсен на ЧМ по блицу

Магнус Карлсен, похоже, всерьез настроился на то, чтобы повторить свое достижение пятилетней давности, когда он, уже будучи королем «классики» (после победы в титульном матче над Вишванатаном Анандом), выиграл в Дубае чемпионаты мира по рапиду и блицу.

«Три титула в одни руки» никому еще ни до, ни после собрать не удавалось!

Правда, у чемпионатов мира по ускоренным видам шахмат не такая уж богатая история: на регулярной основе они проводятся всего-то лет десять, а то и меньше.

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Тем не менее блиц всегда был любимой забавой шахматистов. Легендарные турниры в Сокольниках на призы «Вечерней Москвы», где играли корифеи шахмат во главе с Талем, Петросяном, Корчным, Васюковым, собирали толпы зрителей, которые не только окружали плотным кольцом столики своих кумиров, но даже забирались на деревья, чтобы лучше видеть шахматные доски.

Современные технологии, конечно, значительно облегчили жизнь болельщиков. Партии играются на электронных досках, трансляция идет в интернет, да еще и сопровождается комментариями специалистов, поэтому можно сидеть дома у монитора, попивать чаек и наслаждаться ярким зрелищем.

Однако по-настоящему почувствовать напряжение борьбы, уловить эмоции героев черно-белых полей можно, как и в былые времена, только в зале, находясь бок о боком с игроками.

Не случайно поэтому в воскресенье в вип-зоне Большой спортивной арены «Лужников» было многолюдно, причем большинство любителей шахмат провели этот вечер в игровом зале, вытягивая шеи и вставая на кончики носков.

Магнус Карлсен стартовал с пяти побед, обыграв в том числе опытного российского гроссмейстера Дмитрия Яковенко и сильнейшего шахматиста Польши Радослава Войташека. Первые пол-очка он потерял, играя белыми с 15-летним узбекским шахматистом Нодирбеком Абдусатторовым.

Чемпион довольно быстро добился большого позиционного перевеса, выиграл пешку, а юниор начал выискивать тактические шансы. И дождался своего часа: Карлсен зевнул центральную пешку, не заметив, что у него «подвисает» ладья на d1.

Забавно, что в этой партии он еще дважды (!) зевал тот же самый тактический мотив, то есть, образно говоря, наступил на любимые грабли даже не два, а три раза.

В следующем туре чемпион получил первую пробоину за все время своих московских гастролей. В роли обидчика выступил его ровесник россиянин Дмитрий Андрейкин, который смело может занести этот поединок себе в актив: добившись небольшого преимущества по дебюту, рязанский гроссмейстер умело его наращивал, ослабил позицию рокировки соперника, выиграл пешку и технично реализовал перевес. По первому впечатлению, качество партии (с поправкой на то, что это был блиц, конечно) очень высокое.

Однако поражение лишь раззадорило чемпиона: он последовательно обыграл Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), Баадура Джобава (Грузия) и Бартоша Сочко (Польша), а после ничьей с Хикару Накамурой (у американского гроссмейстера, к слову, самый высокий блиц-рейтинг на турнире) буквально разгромил молодого россиянина Владислава Артемьева.

Магнус стал единоличным лидером — 10 из 12, на пол-очка отстает петербуржец Максим Матлаков. Их партия из 13 тура, в которой россиянин играет белыми, имеет огромное турнирное значение. 9 очков набрали Накамура, Даниил Дубов и Ян Непомнящий (оба — Россия).

В чемпионате по блицу также решил выступить экс-чемпион мира Владимир Крамник, который в январе нынешнего года объявил об окончании профессиональной карьеры.

По словам Владимира, ни о каком «возвращении» речи не идет, ему просто приятно на пару дней снова окунуться в турнирную атмосферу, поиграть в шахматы в свое удовольствие, пообщаться с друзьями-коллегами. Крамник пока что набрал 8 очков — вполне достойный результат для «пенсионера», как он сам себя называет с улыбкой.

Не устояли перед соблазном и включились в турнир также два ярких и незаурядных гроссмейстера, ставших год назад функционерами ФИДЕ, — Виорел Бологан и Эмиль Сутовский. Оба они заняты сейчас, в основном, административными делами, поэтому тяжело входили в борьбу, но ближе к середине дистанции разыгрались — класс никуда не делся! Хочется верить, что во второй половине чемпионата они поправят свои дела и выйдут в «плюс».

В женском турнире пока что метеором прошлась по дистанции действующая чемпионка мира по блицу россиянка Екатерина Лагно, набравшая 8 очков из 9 (7 побед и 2 ничьих).

На очко от нее отстают соотечественницы Александра Костенюк, Алина Кашлинская и Дарья Чарочкина, а также Хампи Конеру (Индия), которая в субботу выиграла чемпионат мира по рапиду. Второй игровой день начнется с важной во всех отношениях партии Костенюк — Лагно.