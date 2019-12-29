Победил — и на футбол: Карлсен стал чемпионом мира в «Лужниках»

В перерывах между турами Магнус Карлсен прячется от назойливых охотников за автографами в собственном закутке комнаты для вип-гостей, где его ждут чай-кофе, легкие закуски и отец Хенрик. Игровая зона расположена на втором этаже, заветное убежище — на третьем, по соседству с пресс-центром.

Реклама

На самом деле, проход шахматного короля в свои апартаменты — это настоящая церемония со своими законами и ритуалами. Вначале секьюрити убирает красную ленту, которая перегораживает расположенную в центре зала красивую винтовую лестницу. Молодой скандинав шагает очень быстро, однако один из телеоператоров взлетает по ступенькам еще быстрее, причем спиной вперед и с камерой наперевес. За Магнусом поспешают еще один оператор и несколько фотографов.

Покои Карлсена отделены от общего холла, где обитают mere mortals, небольшой «полосой отчуждения» шириной метра 3-4, опять-таки с барьерами и красными лентами по периметру. Если напротив закрытой двери собирается небольшая толпа, то можно не сомневаться: норвежский гений прибыл к месту назначения.

Как только он покидает свое укромное местечко, к нему тут же тянутся книжки, открытки, шахматные доски, сопровождаемые единственной просьбой: распишись, чемпион! Время от времени на третьем этаже начинается броуновское движение, и фанаты смещаются вслед за кумиром в сторону туалетов, лишний раз напоминая остальным любителям шахмат, что чемпион мира — живой человек, а не бездушная машина.

***

Заключительный день рапида Магнус Карлсен начинал единоличным лидером, но его ожидали поединки с главными конкурентами из мировой десятки. Вначале — черным цветом с французским гроссмейстером Максимом Вашье-Лагравом. Максим решил завязать дискуссию в том разветвлении челябинского варианта, которую Магнус всесторонне изучил перед прошлогодним матчем на первенство мира. И, надо сказать, по дебюту француз получил весьма привлекательную позицию.

Но как только началась самостоятельная игра в сложном миттельшпиле, Карлсен доказал, что гораздо лучше разбирается во всех тонкостях варианта. Ничью Вашье-Лаграв, правда, сделал, но с изрядной долей везения.

В следующем туре бой чемпиону решил дать амбициозный армянский гроссмейстер Левон Аронян. Выиграл пешку, а Магнус тут же пожертвовал еще одну, чтобы заблокировать слона соперника. В бурных осложнениях Карлсен переиграл соперника и добился подавляющего перевеса, потом все выпустил, однако когда ничья казалась уже неизбежной, начал дерзкий марш-бросок королем в центр доски. И смутил соперника: на висячих флажках Левон подставил ферзя под бой.

В 13 туре Карлсен на удивление легко одолел азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, после чего вопрос о победителе фактически закрылся:

за два тура до финиша Магнус оторвался от ближайших преследователей на полтора очка. Спокойная ничья с Леньером Домингесом (США) гарантировала ему, как минимум, дележ первого места. А в заключительном туре другой американец, Хикару Накамура, даже не попытался выйти белыми на большую борьбу.

Победа позволяла ему догнать лидера, но он, похоже, не верил, что сумеет одолеть грозного норвежца. Ничья в 22 хода, и

Карлсен с 11,5 очка из 15 финиширует первым, Накамура — третьим, а на второе место прорывается молодой Алиреза Фируджа, который выступал под флагом ФИДЕ, поскольку накануне чемпионата заявил о том, что не хочет больше представлять родной Иран.

Серебряный и бронзовый призеры набрали по 10,5 очка; столько же у молодого россиянина Владислава Артемьева, однако худшие дополнительные показатели оставили его за чертой призеров.

В женском турнире интрига оказалась гораздо более захватывающей. Долгое время гонку возглавляла китаянка Лэй Тинцзе, однако в последнем туре она проиграла Екатерине Аталик (Турция). Участницы сравнялись по очкам, а также их догнала Хампи Конеру (Индия). Эта троица набрала по 9 очков из 12. Дополнительные показатели оказались выше у Лэй и Хампи, поэтому они сыграли тай-брейк за первое место. Первую блицпартию выиграла Лэй Тинцзе, но Конеру сумела отыграться, а затем сделала ничью черными в «Армагеддоне» и стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.

Магнус Карлсен во время небольшой импровизированной пресс-конференции (его просто окружили десятки журналистов) поделился своими впечатлениями:

«Турнир складывался не так уж просто, после нескольких ничьих мне пришлось догонять лидеров, однако все сложилось наилучшим образом. Я сыграл с сильнейшими соперниками и рад, что у меня не было проигранных позиций, хотя и возникали некоторые трудности. Замечательно, когда удается сыграть 15 партий и ни в одной из них не стоять на грани поражения — думаю, этим можно гордиться. Дистанция была очень длинной, но все равно я полностью выкладывался, а не экономил энергию. Помогало то, что я лучше других! — рассмеялся чемпион. — Но я хочу выиграть и блиц, поэтому нет времени почивать на лаврах».

Магнус действительно не стал почивать, а в одиннадцатом часу вечера отправился… играть в футбол! Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович организовал на одном из многочисленных манежей Лужниковтурнир, который собрал несколько десятков шахматистов и шахматисток, а также работников ФИДЕ.

Давно замечено: Карлсен после футбольного матча играет в шахматы с еще большим напором; посмотрим, сумеет ли кто-нибудь противостоять ему в чемпионате мира по блицу, который закончится в понедельник.