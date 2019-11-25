Нужна революция: к чему ведет судейский скандал в РПЛ

«Это просто безобразие»

Текущий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) пересек экватор и близится к перерыву на зимнюю паузу. Уже через две недели клубы чемпионата России проведут свои заключительные матчи в нынешнем календарном году, после чего уйдут в отпуск, а затем приступят к зимним тренировочным сборам для подготовки к заключительной части первенства.

Реклама

За прошедшие 17 туров РПЛ произошло немало важных событий: и тренерские перемены в московских «Спартаке» с «Динамо», и серьезное продвижение петербургского «Зенита» к защите чемпионского титула, на который также претендуют еще четыре команды (ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов»), и неудачные дебюты в российской элите «Тамбова» с «Сочи».

Однако большое внимание за весь текущий отрезок первенства приковано не столько к результатам клубов РПЛ, сколько к тому, что на них влияет, а именно — к работе арбитров. Причем работе некачественной.

Скандалы, связанные с грубыми и порой результативными ошибками судей, возникали и ранее, но то, что происходит сейчас, выглядит чересчур вызывающе и уже напоминает систему. Жалобы от клубов РПЛ в адрес руководства Российского футбольного союза (РФС) на работу арбитров поступают регулярно — практически каждый тур чемпионата, и из них уже можно составить целый список.

В него бы вошли, например, Владимир Москалев, чьими действиями были крайне недовольны после матча 1-го тура Премьер-лиги «Спартак» — «Сочи», Кирилл Левников, «отметившийся» на игре «Ростов» — «Спартак», Сергей Карасев, принявший несколько странных решений против «Оренбурга», проигравшего «Зениту», Алексей Матюнин, которым также остались недовольны «Зенит» с «Ахматом», и Алексей Сухой, Владислав Безбородов, Михаил Вилков, Виталий Мешков, Алексей Еськов с Василием Казарцевым.

Семь из них — Москалев, Левников, Карасев, Матюнин, Мешков, Вилков и Еськов — по ходу первенства уже были отстранены от работы.

Вопросов по данной ситуации с каждым разом возникает все больше. Все они адресованы, конечно, главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. Правда, вразумительных ответов от 47-летнего специалиста, который в своей карьере футбольного арбитра провел более сотни матчей в чемпионатах России, никто получить не может.

Молчат вместе с Егоровым и сами арбитры, которые по тем или иным причинам уже давно не обслуживают игры Премьер-лиги. Зато тренеры, игроки и руководители клубов первенства говорят активно.

Недовольство работой судей возникает у всех команд: от «Зенита» и ЦСКА, чьи главные тренеры Сергей Семак и Виктор Гончаренко соответственно уже успели получить одноматчевые дисквалификации за грубые высказывания в адрес арбитров, до аутсайдеров лиги.

Например, большинство судейских скандалов возникает в матчах с участием «Оренбурга», на поле которого еще ни разу по неизвестным причинам не работала система видеопомощи арбитрам (VAR). После очередного матча РПЛ главный тренер оренбуржцев Владимир Федотов, по словам президента клуба Владимира Кияева, даже задумался о переходе в другую команду из-за большого судейского влияния на его подопечных. Правда, сам Федотов впоследствии эту информацию опроверг, но негодования от работы арбитров скрывать не стал.

Все тот же «Оренбург» после поражения от «Ахмата» в 17-м туре РПЛ выразил намерение обратиться в РФС по поводу качества судейства на матчах команды.

Поводом послужил тот факт, что главный арбитр той встречи Алексей Еськов в первом тайме принял спорные решения не назначать пенальти в ворота грозненцев на 20-й и 37-й минутах, хотя в менее очевидном эпизоде углядел нарушение правил со стороны «Оренбурга» в своей штрафной площади и на «точку» указал.

К слову, после этого матча работа Еськова и была признана неудовлетворительной, в связи с чем его отстранили от игр Премьер-лиги.

«Дано распоряжение разобрать все моменты во всех 17-ти турах РПЛ, где в примерно схожих ситуациях арбитры назначали пенальти в одну сторону, а в другую — нет.

Мы сделаем подборку и обратимся к руководству РФС и РПЛ, потому что это уже просто настоящее безобразие. На наши матчи назначают разных судей, а результат постоянно один и тот же. Мы не можем позволить так относиться к нашему клубу. То, что происходит сейчас, — не есть хорошо»,

— цитировал ТАСС президента «Оренбурга» Кияева.

Недовольны работой судейского корпуса и в «Ростове».

Главный тренер желто-синих Валерий Карпин на послематчевых флеш-интервью и пресс-конференциях уже отказывается обсуждать работу арбитров, называя их решения «смешными», а вот у его подопечных нервы не выдерживают.

Скандалом завершился матч 17-го тура, в ходе которого «Ростов» гостил у московского «Динамо». Ростовчане к середине первого тайма вели со счетом 1:0, но затем были вынуждены отыгрываться. Оба гола от бело-голубых пришли с пенальти. И если первая «точка» вопросов не вызвала, то 11-метровый, назначенный Казарцевым в самой концовке встречи, казался спорным.

Норвежский полузащитник «Ростова» в своей штрафной неаккуратно махнул ногой перед лицом форварда «Динамо» Максимилиана Филиппа.

Чтобы назначить пенальти, главный арбитр встречи прибегнул к помощи видеоассистентов, а затем решил лично посмотреть повтор эпизода, в ходе которого произнес весьма странную фразу:

«Действие Норманна считаю неосторожным. Да, это нарушение: неосторожное действие, движение. Назначаю пенальти».

По всей вероятности, Казарцев углядел в действиях хавбека «Ростова» опасную игру, но почему-то охарактеризовал это как «неосторожное действие», что в любом случае вызывает сомнения в целесообразности назначить пенальти. Его Филипп, к слову, реализовал. Впрочем, данный эпизод оказался не единственным, который вызвал споры. Так, например, ростовчане намерены выразить претензии по моменту, в ходе которого полузащитник желто-синих Данил Глебов получил перелом пятой плюсневой кости ноги после столкновения с Артуром Юсуповым. Казарцев нарушение правил со стороны «динамовца» зафиксировал, но наказание в виде даже желтой карточки не последовало. Увидел фол со стороны хозяев поля арбитр и уже в компенсированное время, когда Сергей Паршивлюк «привез» пенальти в ворота «Динамо».

Решающий 11-метровый Алексей Ионов реализовать не сумел: голкипер бело-голубых Антон Шунин удар отразил. Но именно действия вратаря «Динамо» также вызвали большие споры.

Суть претензии заключается в том, что в момент исполнения пенальти вратарю запрещено уходить с линии ворот, минимизируя расстояние до 11-метровой отметки. Шунин это правило нарушил, преждевременно сделав шаг вперед. Его коллега по амплуа, вратарь «Ростова» Егор Бабурин после матча оказался на грани срыва во время общения с журналистами в микст-зоне.

Так, голкипер ростовчан вспомнил, как подобным образом отразил удар Артема Дзюбы в матче с «Зенитом», однако тогда арбитр встречи — Сергей Карасев — углядел в действиях Бабурина фол и потребовал перебить пенальти. Вторую попытку Дзюба реализовал и записал на свой счет хет-трик.

«Вспомните эпизод с пенальти от Дзюбы в матче с «Зенитом». Дзюба пробил, я поймал. Но судья сказал, что я вышел из ворот, заставил перебить. Вот Шунин выходит — это что? Это не то же самое? Наверное, это то же самое, только сегодня был решающий момент. Почему я не должен был отбить тот пенальти с «Зенитом», а Шунину можно было?

Мне били два пенальти сегодня, и Казарцев все время говорил, что надо стоять на линии. Зачем тогда VAR. Когда игрок бьет пенальти по вратарю, и если он сокращает дистанцию с одиннадцати до девяти метров, то здесь все правильно, если его не засчитают», — возмутился Бабурин.

Что говорит Егоров?

В ответ на многочисленные претензии Александр Егоров на традиционных заседаниях после каждого тура проводит краткий анализ спорных эпизодов, которым и дает свою оценку. Однако далеко не всегда его объяснения являются полноценными и даже понятными. Например, вышеупомянутый эпизод с пенальти в матче «Динамо» — «Ростов», который Ионов не сумел реализовать в том числе и из-за нарушения правил со стороны Шунина. Глава департамента судейства и инспектирования РФС, просматривая момент, ошибку Казарцева зафиксировал.

«В некоторых СМИ была фотография, где Шунин вышел, но это фото некорректно — из-за ракурса мы не можем понять, в какой точке был мяч.

Я разговаривал с ассистентом судьи, он сказал, что вратарь чуть-чуть ушел с линии. Он должен был дать сигнал судье, что вратарь сошел с линии, поэтому пенальти нужно перебить. Но он ошибся»,

— сказал Егоров.

Пояснения от главы судейского корпуса в стиле «чуть-чуть нарушил, судья ошибся, но это нормально» поступают регулярно. И со стороны это выглядит несколько странно. Вот, например, как Егоров отчитался за моменты в матче 17-го тура «Рубин» — «Зенит», в ходе которого обе команды по разу отметились голами с нарушением правил. И форвард казанцев Евгений Марков, и нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба, забивая свои мячи, делали это из положения «вне игры». Егоров же посчитал, что у обоих форвардов был «малюсенький» офсайд, а засчитывать голы арбитр имел право.

«Ассистенты приняли правильное решение, продолжив игру и в той, и другой ситуации.

И там, и там малюсенькие офсайды были — VAR бы их, наверное, увидел. Ассистент стоял в линию, не доверять мы ему не можем. Было бы плохо, если бы в одной ситуации игру продолжили, а в другой — нет. В данной ситуации ассистенты все сделали правильно»,

— заявил глава российского судейства.

Но ведь даже «малюсенький» офсайд все равно остается офсайдом и, соответственно, нарушением правил. Разве нет?

Ждать ли реформ? И каких?

Открытое недовольство представителей клубов РПЛ в отношении не только судей, но и работы Александра Егорова заставили руководство РФС задуматься о смене главы департамента. 15 ноября в Санкт-Петербурге прошел исполком Российского футбольного союза, на котором выступил в том числе и президент организации Александр Дюков.

Обойти стороной судейский вопрос он не мог и заявил, что у штаба Егорова имеется время на то, чтобы доказать свою профпригодность, до середины декабря.

После того как сезон Российской премьер-лиги возьмет паузу на зиму, руководство РФС подведет промежуточные итоги работы Егорова, после чего и определит его дальнейшую судьбу.

«Егорову дано два месяца на исправление ситуации, в декабре же будет подведен итог работы. Да, есть недовольство, но нужно понимать, что на поле выходит не глава департамента, судьи, которые были воспитаны системой», — говорил Дюков.

В словах главы РФС видно само понимание ситуации и то, почему претензии к Егорову могут быть обоснованными, но говорить об отставке бывшего футбольного арбитра пока преждевременно, хотя очевидно, что все идет именно к такому исходу. Пока же Российский футбольный союз вовсю проводит судейскую реформу в отечественном футболе.

На ноябрьском исполкоме РФС Дюков сообщил о назначении предпринимателя и бизнесмена Ашота Хачатурянца на пост руководителя судейского комитета, который с 2012 года занимал Николай Левников, бывший президент Коллегии футбольных арбитров РФС и экс-глава департамента судейства и инспектирования Федерации Футбола Казахстана.

«Нами была рассмотрена концепция и стратегия системы управления судейством. Работа велась давно, я об этом говорил еще с лета. Мы ее поддержали. В итоге произошло назначение нового руководителя судейского комитета — Ашота Хачатурянца. Николай Владиславович Левников же получил назначение в УЕФА»,

— заявил Дюков.

О намерениях реформировать систему судейства в российском футболе глава РФС действительно говорил еще несколько месяцев назад. И, что примечательно, теперь руководить процессом будет человек из мира бизнеса, что в футболе России является беспрецедентным.

«Мы можем провести реформы, но со временем все равно появятся недовольные. Нам нужно донести до людей, как на самом деле трактовать тот или иной эпизод. Ведь даже сейчас, если судья принимает правильное решение, находится тот, кто выражает другую точку зрения и клеймит судей. А если же кто-то с критикой не согласен, то его называют либо идиотом, либо коррупционером.

Также мы всегда готовы простить футболистов или тренеров, но не упускаем шанса сделать козлов отпущения из судей. Или же, наоборот, можем хвалить игрока за идеальный гол, но когда рефери принимают сложное, но верное решение — мы не ценим и об этом не говорим.

Нам всем нужно быть объективнее, даже несмотря на то, что судьи, конечно, сами виноваты в разговорах, которые имеют место быть сейчас», — объяснял Дюков.

Его же предварительная концепция выглядит с внедрением Хачатурянца в судейский комитет следующим образом:

во-первых, как отмечалось ранее, должен быть выстроен единый стиль судейства, что формально является составлением конкретных критериев, по которым и принимаются решения;

во-вторых, рассматривается вопрос о зарплатах арбитров — многие судьи недовольны своим окладом, РФС же считает, что повышение оклада и премий должно зависеть от рейтинга и оценок арбитра (по сути: отработал на «отлично» — получил больше);

в-третьих, решится вопрос с работой VAR. Сейчас матч, на котором будет действовать система видеопомощи арбитрам, определяется выборочно, что является несправедливым по отношению к другим командам, в играх которых нередко случаются более спорные эпизоды, приводящие к результативным ошибкам судей;

в-четвертых, улучшение статуса арбитров в российском футболе.

Что касается последнего пункта, то здесь справедливо возникает вопрос о приглашении иностранных специалистов на матчи чемпионата России. Какое-то время иностранцы действительно обслуживали игры РПЛ, но впоследствии от этой идеи в РФС отказались, сделав упор на своих арбитрах. Отказываются и сейчас.

«Считаю, что наши арбитры в состоянии качественно обслуживать лигу. Мы также видим, как европейские судьи ошибаются и в матчах еврокубков, и в играх национальных первенств.

Российские судьи продолжат работать в своей лиге, получат повышение зарплаты, а вместе с этим медийную защиту и четкие методички о принятии тех или иных решений. Если же кто-то не справится, то рейтинг отправит его в другие лиги, а мы увидим в матчах РПЛ новые лица», — заключил президент РФС.

Инициативу Дюкова уже поддержали и руководство Российской премьер-лиги, и некоторые клубы, в том числе «Спартак». Но на данный момент вопрос пока остается нерешенным.