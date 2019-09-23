«Неприличная одежда»: чем запомнился четвертый раунд Кубка мира

Во время четвертого раунда Кубка мира в Ханты-Мансийске случился легкий приступ «джинсофобии», но обошлось, к счастью, без тяжелых последствий. Дело в том, что в правилах проведения соревнований черным по белому прописано: «Дресс-код для мужчин: рубашка и строгий костюм. На игровую площадку не будут допущены игроки в футболках, джинсах, шортах, кроссовках, кепках или другой неподходящей одежде. Запросы на то, чтобы надеть национальный или традиционный костюм, должны быть одобрены Комиссией ФИДЕ по глобальной стратегии».

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При этом Кубок мира – турнир не только очень длинный, но и непредсказуемый: можно вылететь через два дня, а можно задержаться на несколько недель. Сколько с собой брать одежды? Излишний запас может оказаться плохой приметой… Понятно, что каждый шахматист решает этот вопрос по-своему, но нарядами себя обычно никто не перегружает, поскольку есть вещи поважнее: компьютеры, разные девайсы…

Но случилась незадача: у Александра Грищука порвались брюки от костюма, и на очередную партию он пришел в пиджаке и джинсах.

Красивых, стильных, аккуратных – но джинсах. Любители шахмат наверняка помнят, что на прошлом Кубке мира (Тбилиси-2017) один из участников не смог выйти на игру из-за несоблюдения дресс-кода, и дело тогда закончилось крупным скандалом. К счастью, главный судья нынешнего Кубка мира Ашот Вардапетян – человек деликатный, никаких санкций применять он не стал, а лишь попросил Александра перед следующей партией сходить в магазин. Что и было сделано.

Отметился в «неформальной одежде» и Петр Свидлер: по словам многократного чемпиона России, в своих любимых джинсах он играл в ряде супертурниров и не может понять, почему эта одежда вдруг «в одночасье стала неприличной». Или, может быть, надо отстранять от игры действующего обладателя Кубка мира Левона Ароняна, который любит носить пестрые рубашки с красными брюками и ботинками? Нет, армянский гроссмейстер до сих пор в строю и пытается отстоять свой титул! Вспомним крылатую фразу Салтыкова-Щедрина, сказанную еще в XIX веке: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Похоже, те же слова надо отнести и к некоторым правилам Комиссии ФИДЕ по глобальной стратегии.

Однако вернемся к шахматам. Всего двое россиян сумели пробиться в четвертьфинал – петербуржец Никита Витюгов и москвич Александр Грищук, с которого мы начали рассказ. Никита продолжает радовать болельщиков мощной игрой и великолепной домашней подготовкой. В отличие от шахматных «небожителей», которые безостановочно кочуют с одного турнира на другой, Витюгов не так часто выступает в соревнованиях и у него остается время для серьезной аналитической работы. В первой партии с американцем Уэсли Со самостоятельная игра началась для него, похоже, только в районе 30-го хода, а всё, что этому предшествовало (планы, маневры), было изучено Никитой в домашней лаборатории.

Уэсли славится своей изобретательностью, практической изворотливостью, но тут даже он ничего не смог придумать: питерский гроссмейстер четко погасил небольшую контригру соперника и довел партию до победы.

В ответном поединке он достаточно легко удержал черный цвет и выиграл матч в основное время 1,5:0,5.

Более тернистым оказался путь Грищука, хотя первую партию белыми фигурами он тоже выиграл – у бывшего кубинского, а ныне американского гроссмейстера Леньера Домингеса; но выиграл в долгой и нервной борьбе с обоюдными упущениями. Во второй партии Александр не стал играть на «отбой», а довольно резко повел наступление на неприятельского короля. План этот был, наверное, вполне корректным, но очень уж много времени московский гроссмейстер тратил на свои ходы! На один день проявился рецидив его старой «цейтнотной болезни», от которой он, казалось бы, сумел избавиться. Когда времени на часах оставалось совсем мало, Грищук сбился с правильного пути, и его позиция пошла под откос. Однако на тай-брейке Александр все же сумел взять верх в двух партиях.

Восемь лет назад здесь же в Югорской шахматной академии в финале Кубка мира-2011 Грищук играл финальный матч со своим другом-соперником Петром Свидлером. Увы, но повторения уже точно не будет: Петр покидает столицу Югры, уступив в двух партиях Максиму Вашье-Лаграву. Французский гроссмейстер отлично провел этот матч: вначале четко реализовал «преимущество выступки», а потом уверенно сделал ничью черными.

Закончил выступление и Ян Непомнящий, единственный в настоящее время российский гроссмейстер, входящий в мировую десятку по рейтингу. Обе партии с Юй Янъи протекали с его преимуществом; Непомнящий даже написал по горячим следам в твиттере, что у него было «почти выиграно». Но «почти» не считается: изворотливый китайский гроссмейстер первую партию привел к ничейной гавани, а вторую (где после дебюта у него не хватало двух пешек) и вовсе развернул на 180 градусов и выиграл.

Молодой петербуржец Кирилл Алексеенко не сумел сотворить еще одну сенсацию в матче с рейтинг-фаворитом Кубка Дин Лижэнем, но, как говорится, уважать себя заставил. В обеих партиях с классическим контролем Кирилл владел инициативой, причем во второй у него были хорошие шансы на успех, однако опытный Дин устоял. А партии с быстрым контролем прошли уже под диктовку китайского шахматиста.

Левон Аронян на тай-брейке одолел вьетнамца Ле Куанг Льема. В азербайджанском дерби Шахрияр Мамедьяров – Теймур Раджабов обе классические партии быстро завершились вничью, а на тай-брейке бой завязался нешуточный. Теймур несколько раз успевал сделать ход на последней секунде и в итоге взял верх над Шахом, который в последние годы выступал гораздо успешнее своего товарища по команде. Раджабову помог одержать победу над порывистым соперником огнеупорный ферзевый гамбит, который он великолепно изучил еще перед претендентскими матчами 2011 года.

А самым долгим и кровопролитным оказался матч Джеффри Шонг (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Соперники все время обменивались тяжелыми ударами, пока дело не дошло до блица. Вообще-то Дуда – признанный специалист по молниеносной игре, на недавнем чемпионате мира по блицу в Санкт-Петербурге (декабрь-2018) только он сумел составить конкуренцию чемпиону мира Магнусу Карлсену. Но оказалось, что молодой американец не уступает Дуде ни в скорости мышления, ни в изобретательности, ни в хладнокровии. В партии, оказавшейся последней, Ян-Кшиштоф попытался удивить соперника неожиданным дебютным выбором и разыграл защиту Алехина. Подумав немного, Джеффри пошел на один из самых принципиальных вариантов, вчистую переиграл-пересчитал польского гроссмейстера и закончил партию прямой атакой на короля.

А уже 23 сентября на Кубке мира начинаются четвертьфиналы.

В них встречаются: Дин Лижэнь (Китай) – Александр Грищук (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Левон Аронян (Армения), Никита Витюгов (Россия), – Юй Янъи (Китай), Теймур Раджабов (Азербайджан) – Джеффри Шонг (США).