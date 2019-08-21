Сбил и скрылся: три паралимпийца пострадали в ДТП

Неизвестный мужчина сбил на машине трех членов паралимпийской сборной России, которые передвигались на инвалидных колясках по обочине трассы.

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Инцидент произошел в Тульской области возле города Алексин, где спортсмены занимались на тренировочной базе «Ока» в преддверии чемпионата Европы по бочча — паралимпийскому виду спорта с мячом.

«У ребят было свободное время, и они отправились погулять. Находились на обочине, ничто не мешало водителю избежать столкновения, но он ударил по газам, сбил их и скрылся с места происшествия»,

— рассказала старший тренер сборной России по бочча Татьяна Кузнецова в комментарии РИА «Новости».

Также специалист отметила, что паралимпийцы специально отъехали подальше от дороги, на обочину, когда увидели, что к ним приближается автомобиль. Кроме того, их коляски были оснащены светящимися элементами, чтобы любой водитель мог заметить их издалека.

Однако, по словам Кузнецовой, мужчина за рулем по неизвестной причине сбавил скорость, проезжая мимо атлетов, а затем резко направил машину в их сторону.

При столкновении с массивной электроколяской у автомобиля оторвало бампер, крыло и государственный номер.

«Потом водитель снес всех троих, сильно дал по газам и уехал. Это то, что рассказывают свидетели», — сообщила Кузнецова телеканалу «Звезда».

Паралимпийцам удалось избежать серьезных травм благодаря тому, что основная тяжесть удара пришлась на их коляски. Однако средства передвижения спортсменов оказались искорежены, что может негативно сказаться на их грядущем выступлении в рамках чемпионата Европы.

Дело в том, что коляски были специально приспособлены для игры в бочча, так что теперь представителям сборной придется в срочном порядке чинить их или закупать новые.

По информации местного портала «Тульские новости», пострадавшими в результате наезда оказались 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара, 25-летний Сергей Сафин из Саратова и 32-летний Александр Легостаев из Перми.

Все получили срочную медицинскую помощь и вскоре покинули больницу. Сообщается, что ночь в клинике провела только Цыплина — врачи подозревали, что у нее сотрясение мозга.

Все пострадавшие получили в сборной двухдневный отдых, чтобы прийти в себя и с новыми силами приступить к тренировкам.

Поисками нарушителя занялись сотрудники Госавтоинспекции Тульской области. После того, как на трассе был обнаружен отлетевший номер машины, задача значительно упростилась.

Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в местное отделение МВД для допроса. По информации СМИ, мужчина был лишен водительских прав еще в 2013 году.

«В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции в Алексине установлен и задержан водитель, совершивший наезд на трех лиц, передвигавшихся в инвалидных колясках по обочине,

и скрывшийся с места происшествия. Подозреваемым в совершении ДТП является 39-летний местный житель», — сообщается на официальном сайте Управления МВД России по Тульской области.

В данный момент проводится проверка всех обстоятельств происшествия, а задержанный дает показания.

Поскольку паралимпийцы получили незначительные телесные повреждения, то в теории мужчина может быть привлечен к гражданской ответственности. Согласно статье 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, он будет вынужден возместить вред, причиненный в результате ДТП, выплатив денежный штраф.

Если же будет доказано, что водитель намеренно сбил колясочников, как об этом заявляют свидетели, то ему может грозить статья 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» или же вообще статья 30 — «Покушение на преступление».

За это можно получить несколько лет в заключении. Пока продолжаются разбирательства, губернатор Тульской области Алексей Дюмин распорядился оказать поддержку пострадавшим спортсменам.

Атлетов уже посетили с визитом председатель областного комитета по спорту Николай Ивашков и сотрудники местного министерства здравоохранения. Какие именно шаги будут предприняты для помощи паралимпийцам, пока не сообщается.