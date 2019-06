«Нечистая сила в зеркалах»: Плющенко обратился к батюшке

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся женой знаменитого российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, что решила освятить свой особняк.

К этому решению, по словам самой Рудковской, привела «череда странных событий», приведшая к тому, что шестилетний сын Рудковской и Плющенко начал бояться собственного дома.

«Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются, то снова идут, хотя батарейки меняем постоянно. Саша уже три месяца боится подниматься один на третий этаж»,

— написала Рудковская в своем инстаграме.

Телеведущая решила вызвать для освящения семейного дома православного батюшку, обряд которого изгонит нечистую силу. По мнению самой Рудковской, в проблемах виноваты расположенные на третьем этаже особняка старинные зеркала.

Напомним, что совсем недавно Плющенко-старший принял участие в Японии в шоу Fantasy on Ice, где выступил в совместном номере с олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 и действующей чемпионкой мира Алиной Загитовой.

Звезды фигурного катания прошлого и настоящего исполнили танец под композицию «Сan't Take My Eyes Off You» певца Фрэнка Вэлли.

Именно в том шоу Загитова также выступила сольно под композицию «Bad Guy», которую ранее своей любимой называла другая российская фигуристка, бывшая ученица Этери Тутберидзе Евгения Медведева, ныне работающая под руководством канадского специалиста Брайана Орсера в Торонто.

И именно за хореографию того проката знаменитая на весь мир танцовщица Джоджо Гомез обвинила постановщика группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза в плагиате, за что тот уже принес свои извинения.

Что касается семьи Плющенко и Рудковской, то их сын Александр, которого родители сами шуточно называют «Гном Гномович», также выступал на шоу в Саппоро и откатал крайне неоднозначную программу.

Александр Плющенко исполнил номер-посвящение знаменитому американскому певцу Майлу Джексону, ушедшему из жизни ровно десятилетие назад. В саундреке, под который выступал юный фигурист, использовалось попурри из разных композиций Джексона, включая «Billy Jean» и «Smooth Criminal».

Различные фигуристы неоднократно раньше использовали композиции Короля поп-музыки для своих выступлений, однако из-за обвинений скончавшегося певца в педофилии на выступление под его треки наложен негласный запрет. По крайней мере, ни в Европе, ни в Азии под песни Джексона никто сейчас не выступает.

«В связи со скандальным фильмом о Майкле Джексоне только в России Саше разрешили катать эту программу, а на шоу за границей пишут, что нежелательно. Причем не только Европа, но и Азия, которая его так любила»,

— говорила о запрете для своего сына Рудковская.

Однако на этот раз Саша Плющенко в Саппоро не только выступил, но и был принят зрителями с восторгом.

«Саша Плющенко – безумный трудоголик! Я знаю, что его никто не заставляет, он сам хочет стать чемпионом, по-моему, больше всех нас, взрослых, вместе взятых», – написала недавно в своем инстаграмме о сыне Плющенко и Рудковской олимпийская чемпионка по фигурному катанию, жена пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

А мама младшего Плющенко также недавно рассказала «СтарХит», как наказывает будущего чемпиона, когда тот плохо себя ведет.

«Сашу наказываем, когда он себя плохо ведет. Забираем игрушки, ставим в угол. Вот там он сидит, как в чулане, за то, что неправильно ведет себя с няней или с кем-то из детей в академии»,

— поведала Рудковская.

Рассказала телеведущая и о том, как ее сын выбирает одежду:

«Он сам говорит, будет носить или нет. И когда есть право выбора между двумя, например, кроссовками или двумя куртками, он сам решает: «Я надену это». Нам повезло, потому что все мировые дома мод сами присылают ему одежду, и мы практически ничего не покупаем. Нам приятно, что он у нас настолько востребованный мальчик».

