Зеленский встретился с экс-главой МИД Украины Кулебой

Зеленский и Кулеба встретились и обсудили будущее сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом глава государства написал в Telegram-канале.

По словам лидера, они говорили о политической и информационной ситуации вокруг страны.

«Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно», — отметил политик.

Он порадовался тому, что Кулеба «в команде Украины». Участники встречи договорились определить направления дальнейшей совместной работы.

В начале января Зеленский начал кадровые перестановки: он предложил главе минобороны Денису Шмыгалю должность министра энергетики. Военное ведомство вместо него возглавит действующий министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Целую цепочку перестановок вызвало и назначение главы разведки Украины Кирилла Буданова руководителем президентского офиса. 5 января Зеленский назначил Евгения Хмару новым главой Службы безопасности республики.

Ранее Кулеба объяснил, почему не идет на фронт.

