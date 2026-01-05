В Нью-Йорке заметили Мадуро в сопровождении силовиков

Колонну с Николасом Мадуро и его женой заметили на улицах Нью-Йорка

В Нью-Йорке заметили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сопровождаемого силовиками в ходе транспортировки в суд. Кадры публикует американский телеканал Fox News.

По информации журналистов, колония с венесуэльским лидером направляется в федеральный суд Манхэттена, который рассматривает дело. Заседание пройдет под председательством окружного судьи Элвина Хеллерстайна. Журналисты уточняют, что оно начнется в 12:00 по местному времени (в 20:00 мск).

На видео можно заметить, что Мадуро и его супругу Силию Флорес под конвоем привезли на вертолетную площадку в Манхэттене и посадили в бронированную машину.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее Фицо назвал атаку США на Венесуэлу доказательством распада миропорядка.