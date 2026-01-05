Кинокритик оценил шансы «Чебурашки-2» побить рекорд проката

Кинокритик, режиссер и сценарист Александр Шпагин заявил в беседе с изданием «Абзац», что у фильма «Чебурашка-2» есть все шансы побить рекорд проката первой части.

Шпагин объяснил свои выводы мощной волной успеха «Чебурашки».

«Обычно считается, что вторая часть идет слабее, но есть опровергающие это примеры. Это будет вариант «Брата-2»». При этом дикий коммерческий успех может сопровождаться критикой, и кому-то фильм может не понравиться», — отметил кинокритик.

Второй фильм о Чебурашке вышел в прокат 1 января. К утру 2 января сборы составили 1 027 169 344 рубля, а 421 212 526 рублей из них было заработано по предпродажам. Как отмечается на сайте ЕАИС, в первый день премьеры картину посмотрели свыше 878 тысяч зрителей.

Фильм «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Сборы ленты в России и странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что «Буратино» и «Простоквашино» собрали более 1 млрд рублей в прокате.