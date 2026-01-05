Российские власти займутся развитием «Почты России»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству заняться развитием «Почты России». Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на сайте Кремля.

«Принять меры, направленные на осуществление устойчивого развития акционерного общества «Почта России», — говорится в документе.

До этого Путин поручил сформировать комплекс мер по развитию осознанного отцовства. Выполнением поручений президента будет заниматься Кабмин РФ, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

24 декабря Telegram-канал Mash сообщал, что из «Почты России» за последний год уволились порядка 40 тыс. сотрудников из-за низкого уровня оплаты труда и роста нагрузки.

По информации источника издания, работникам расширили перечень обязанностей и ввели дополнительные требования. В частности, сотрудников обязали заниматься продажей сопутствующих товаров и выполнять установленные планы. Наиболее высокая текучесть кадров наблюдается среди начальников отделений: на них возложена ответственность за показатели эффективности, работу с жалобами клиентов и постоянную ротацию персонала.

Ранее в «Почте России» объяснили перебои в работе IT-систем.