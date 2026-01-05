Размер шрифта
Путин поручил увеличить господдержку семей

Путин дал поручение предусмотреть увеличение государственной поддержки семей
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть увеличение размера государственной поддержки семей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как говорится в документе, правительство России с учетом ранее данных поручений должно подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета РФ по направлениям социально-экономического развития страны, Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» и представить предложения «по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий, предусмотрев увеличение размера государственной поддержки таких семей в зависимости от количества детей в семье».

До этого сообщалось, что в России с 1 января начала действовать новая мера поддержки семей – налоговая выплата. Работающие родители с двумя и более детьми получат возможность вернуть 7% из 13% ставки НДФЛ,

Ранее россиянам рассказали, что они могут получить более 133 тысяч рублей в качестве семейной выплаты.

