«Спартаку» предрекли провал в конкуренции с «Зенитом» и «Краснодаром»

Ловчев: сегодня «Спартак» не соперник «Зениту» и «Краснодару»
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Чемпион СССР Евгений Ловчев заявил, что «Спартак» на данный момент не способен конкурировать с «Зенитом» или «Краснодаром», передает «Матч ТВ».

«Самое главное — определиться с тренером, собрать под него команду. Ни на какие высокие места рассчитывать команда не может. К сожалению, сегодня «Спартак» не соперник «Зениту» и «Краснодару». При этом в команде собраны приличные атакующие футболисты, нужно только укрепить оборонительную линию», — заявил Ловчев.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее тренеру Хуану Карседо указали на низкий для «Спартака» уровень.

