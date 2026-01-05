Размер шрифта
Новости политики

Путин поручил внедрить ИИ в экономику, соцсферу и управление

Путин поручил утвердить нацплан по внедрению ИИ в экономику и соцсферу
Президент России Владимир Путин призвал утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Поручение содержится в перечне поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», говорится на сайте Кремля.

Глава государства призвал сократить в стране избыточные административные барьеры, которые могли бы препятствовать развитию технологий. Он добавил, что в данной сфере также необходимо подготовить предложения по экспорту технологий ИИ.

Путин назначил ответственными за исполнение поручения высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, включая премьер-министра России Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Президент поставил срок до 1 июня текущего года.

В конце декабря российский лидер на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым поддержал идею распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для сокращения отчетности в 44 ведомствах.

Ранее в Госдуме оценили возможность внедрения ИИ в судебную экспертизу.

