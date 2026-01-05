Россиянка чудом избежала атаки США по Венесуэле и не пострадала

Shot: в Венесуэле гражданка РФ едва не пострадала во время атаки

Женщина из России едва не пострадала во время атаки в Венесуэле. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам самой женщины, ее дом находится в Каракасе. В момент атаки снаряды ударили недалеко от ее жилья, из-за чего семье пришлось эвакуироваться, однако дома остался кот.

«Накануне девушка вернулась в столицу и проведала питомца – он перепугался, с ним все в порядке», – сообщается в публикации.

Как рассказали другие путешественники, в столице Венесуэлы в некоторых домах уже дали свет. В магазинах на прилавках нет только некоторых товаров, дефицита не наблюдается.

По данным Telegram-канала, рейсы из России в Венесуэлу возобновились, на первом самолете в страну отправились 14 человек.

Посольство РФ в Каракасе призвало граждан не посещать страну из-за операции, которую проводит США. 3 января по столице Венесуэлы и военной базе Форт-Тиуна были нанесены удары.

Позже президент США Дональд Трамп рассказал о захвате главы страны Николаса Мадуро и его супруги.

Ранее Китай призвал все страны соблюдать международное право.