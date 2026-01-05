В Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных домов

Артамонов: в Ельце обломки БПЛА попали в несколько жилых домов

В Ельце Липецкой области обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Пострадала одна женщина — у нее баротравма. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, других пострадавших нет», — уточнил глава Липецкой области.

При этом в квартирах повреждено остекление.

Артамонов добавил, что на месте инцидента работают специалисты, которые проводят обследование территории и обезвреживание обломков.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили и уничтожили 1548 украинских беспилотников над территорией России.

Больше всего дронов были сбиты 2 января — 435 единиц, при этом 31 декабря — 371. В основном БПЛА уничтожались над европейской частью России.

С 22 по 28 декабря российские военные ликвидировали 1651 украинский беспилотник.

Ранее обломки БПЛА повредили частный дом в Кореновском районе Кубани.